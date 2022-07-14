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Война санкций ,  
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Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Ранее Еврокомиссия пояснила, что ограничения на транзит через ЕС подсанкционных товаров в российский регион не распространяется на железнодорожные перевозки. Губернатор пообещал добиваться снятия запрета и на автомобильный транзит
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Благодаря рекомендациям Еврокомиссии более 80% ограничений по транзиту в Калининград были сняты, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

«Транзит через железную дорогу товаров, попавших в санкции, он, по сути, сейчас Европейской комиссией был разрешен», — сказал глава региона. Вагоны с подсанкционными грузами в регион пока не отправились, но Алиханов выразил надежду, что это произойдет «буквально сегодня-завтра». Он назвал решение Брюсселя «проблеском разума со стороны европейцев» и результатом слаженной работы разных органов российской власти.

Губернатор отметил, что проблема полностью не решена: в частности, сохраняются ограничения в области автомобильного транзита товаров. По оценкам Алиханова, запрет на такие перевозки касается 500–700 тыс. т грузов в год из 2,7–3 млн т всех подлежащих транзиту товаров, которые подпали под санкции. «На наш взгляд, эти ограничения тоже должны быть полностью устранены», — подчеркнул он.

На случай, если препятствия для автомобильного транзита сохранятся, предложенные ранее властями региона варианты ответа на блокаду «остаются на столе», предупредил Алиханов.

Еврокомиссия разъяснила позицию по транзиту в Калининград
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Литва 18 июня перестала пропускать через свою территорию транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС. Российские власти сочли решение незаконным, а Алиханов заявил о начале работы над снятием запрета.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград. В документе говорится, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить санкционные товары по территории ЕС, в том числе транзитом, но «этот специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту». При этом страны — члены Евросоюза «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль», отмечается в рекомендациях. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен независимо от способа транспортировки.

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В МИДе обещали изучить разъяснения ЕК. Алиханов назвал решение Брюсселя лишь первым шагом и пообещал добиваться полного снятия ограничений.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Антон Алиханов Калининградская область Калининград транзит санкции против России
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