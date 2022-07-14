Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Ранее Еврокомиссия пояснила, что ограничения на транзит через ЕС подсанкционных товаров в российский регион не распространяется на железнодорожные перевозки. Губернатор пообещал добиваться снятия запрета и на автомобильный транзит

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Благодаря рекомендациям Еврокомиссии более 80% ограничений по транзиту в Калининград были сняты, заявил губернатор Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

«Транзит через железную дорогу товаров, попавших в санкции, он, по сути, сейчас Европейской комиссией был разрешен», — сказал глава региона. Вагоны с подсанкционными грузами в регион пока не отправились, но Алиханов выразил надежду, что это произойдет «буквально сегодня-завтра». Он назвал решение Брюсселя «проблеском разума со стороны европейцев» и результатом слаженной работы разных органов российской власти.

Губернатор отметил, что проблема полностью не решена: в частности, сохраняются ограничения в области автомобильного транзита товаров. По оценкам Алиханова, запрет на такие перевозки касается 500–700 тыс. т грузов в год из 2,7–3 млн т всех подлежащих транзиту товаров, которые подпали под санкции. «На наш взгляд, эти ограничения тоже должны быть полностью устранены», — подчеркнул он.

На случай, если препятствия для автомобильного транзита сохранятся, предложенные ранее властями региона варианты ответа на блокаду «остаются на столе», предупредил Алиханов.

Литва 18 июня перестала пропускать через свою территорию транзитные составы с товарами, попавшими под санкции ЕС. Российские власти сочли решение незаконным, а Алиханов заявил о начале работы над снятием запрета.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту в Калининград. В документе говорится, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить санкционные товары по территории ЕС, в том числе транзитом, но «этот специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту». При этом страны — члены Евросоюза «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль», отмечается в рекомендациях. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен независимо от способа транспортировки.

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В МИДе обещали изучить разъяснения ЕК. Алиханов назвал решение Брюсселя лишь первым шагом и пообещал добиваться полного снятия ограничений.