В Гайане заявили о военном сотрудничестве с США из-за спора с Венесуэлой

Джорджтаун из-за претензий Каракаса на регион Эссекибо расширит военное сотрудничество со своими союзниками. Власти заявляют, что Гайана не воинственная и не агрессивная страна, но готова защищать территорию «всеми средствами»

Мохамед Ирфаан Али (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Гайана на фоне территориального спора с Венесуэлой вокруг региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки собирается развивать военное сотрудничество с США, сообщил в интервью BBC News Mundo и BBC News Brasil президент страны Мухаммед Ирфаан Али.

«Это часть нашей оборонной стратегии, и мы будем продолжать наращивать ее. У нас будет больше программ обучения и обменов и, конечно, не только с США», — сказал Ирфаан Али. По словам президента, Гайана ведет переговоры «о Венесуэле и ее риторике» и другими союзниками.

Отвечая на вопрос, готов ли Джорджтаун разрешить открытие американской военной базы на территории Гайаны, Ирфаан Али сказал: «Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность Гайаны», и выразил надежду, что международные партнеры окажут стране помощь. В начале осени о планах США разместить военную базу в Эссекибо заявил венесуэльский МИД. В ноябре на фоне подготовки в Каракасе референдума о территориальных претензиях к Джорджтауну вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео объявил, что власти рассматривают возможность создания в стране иностранных военных баз, но не уточнил, о каких государствах речь.

В интервью Financial Times Джагдео сказал, что Гайана «не воинственная и не агрессивная нация», и делает ставку на дипломатию и международное право, но в случае попытки Венесуэлы изменить границы будет защищаться «всеми средствами».

Вице-президент оценил численности Сил обороны Гайаны в 4070 человек, а ВС Венесуэлы — в 351 тыс. «Именно поэтому мы изучаем возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с нашими союзниками, в том числе с Соединенными Штатами Америки», — сказал Джагдео, но не стал раскрывать детали. Он выразил уверенность, что Джорджтауну удастся предотвратить возможную агрессию со стороны Каракаса.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

Референдум по спорному региону в Венесуэле прошел 3 декабря, 95% участников высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании (Гайана тогда была британской колонией). Президент Николас Мадуро заявил: «Референдум увенчался абсолютным успехом для нашей страны».

После этого в Венесуэле выпустили обновленную карту со спорным регионом в составе страны в качестве 24-го штата под названием Гайана-Эссекиба. Мадуро объявил территорию «зоной интегральной обороны» и предложил создать там подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Позднее он подписал указы, предполагающие создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо и Зоны комплексной обороны.

США и Россия призвали две страны к мирному решению. На 14 декабря запланированы переговоры Мадуро и Ирфаана Али.