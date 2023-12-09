Мадуро подписал указы по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, которые фактически включают спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав страны, сообщает издание Ultimas Noticias.

Первый указ предполагает создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекиба. Кроме того, Мадуро подписал декрет о формировании подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA — PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG — CVG Esequibo.

Глава Венесуэлы также утвердил новую карту государства, в пределы которой входит территория Гайана-Эссекиба, и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, о создании которого объявил ранее.

6 декабря Мадуро объявил спорную с Гайаной провинцию Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы и распорядился выпустить новые карты Венесуэлы. Также он дал три месяца на остановку операций компаниям, добывающим ископаемые в регионе. Ранее, 3 декабря, в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эссекибо — 95% участников высказались «за».

Гайана отказывается отдавать часть своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совбез ООН.



