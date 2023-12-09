Мадуро подписал указы по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, которые фактически включают спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав страны, сообщает издание Ultimas Noticias.
Первый указ предполагает создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекиба. Кроме того, Мадуро подписал декрет о формировании подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA — PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG — CVG Esequibo.
Глава Венесуэлы также утвердил новую карту государства, в пределы которой входит территория Гайана-Эссекиба, и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, о создании которого объявил ранее.
6 декабря Мадуро объявил спорную с Гайаной провинцию Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы и распорядился выпустить новые карты Венесуэлы. Также он дал три месяца на остановку операций компаниям, добывающим ископаемые в регионе. Ранее, 3 декабря, в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эссекибо — 95% участников высказались «за».
Гайана отказывается отдавать часть своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совбез ООН.
Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением.
Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.
Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.
Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.