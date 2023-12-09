 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Мадуро подписал указы по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы

Президент Мадуро подписал указы о вхождении Эссекибо в состав Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, которые фактически включают спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав страны, сообщает издание Ultimas Noticias.

Первый указ предполагает создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекиба. Кроме того, Мадуро подписал декрет о формировании подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA — PDVSA Esequibo, Венесуэльской корпорации Гайаны CVG — CVG Esequibo.

Глава Венесуэлы также утвердил новую карту государства, в пределы которой входит территория Гайана-Эссекиба, и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, о создании которого объявил ранее.

Мадуро объявил подконтрольный Гайане регион 24-м штатом Венесуэлы
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

6 декабря Мадуро объявил спорную с Гайаной провинцию Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы и распорядился выпустить новые карты Венесуэлы. Также он дал три месяца на остановку операций компаниям, добывающим ископаемые в регионе. Ранее, 3 декабря, в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эссекибо — 95% участников высказались «за».

Гайана отказывается отдавать часть своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совбез ООН.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

Теги
Эссекибо Николас Мадуро Венесуэла Гайана

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Мадуро показал карту Венесуэлы с регионом соседней Гайаны
Политика
Мадуро объявил подконтрольный Гайане регион 24-м штатом Венесуэлы
Политика
Мадуро заявил о желании Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Мадуро подписал указы по Гайане-Эссекибо в составе Венесуэлы Политика, 01:49
Эксперты увидели рост популярности программ для раздевания женщин на фото Технологии и медиа, 01:31
Конгресс США рассмотрит запрос о продаже Израилю снарядов для танков Политика, 01:04
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа Политика, 00:32
«Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на куриные яйца Общество, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
NASA вернуло к работе телескоп «Хаббл» Технологии и медиа, 00:11
Глава Эрмитажа предложил практику ограниченного доступа к шедеврам Общество, 00:00
Пиотровский — РБК: «Мы имеем дело с резким падением культурного уровня» Технологии и медиа, 00:00
На вершине Эльбруса: как разделить жизнь на «до» и «после» РБК и Jaecoo, 08 дек, 23:53
В Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы Политика, 08 дек, 23:49
Минобороны заявило о пяти сирийских военных, погибших при атаке в Алеппо Политика, 08 дек, 23:48
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 08 дек, 23:43