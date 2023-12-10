 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся из-за спорного региона

Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах

В Сент Винсенте и Гренадинах пройдут переговоры венесуэльского президента Николаса Мадуро и гайанского президента Ирфаана Али по ситуации вокруг спорной провинции Эссекибо. Встреча запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Мадуро во время телефонных разговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой и гайанским Ральфом Гонсалвесом получил предложение провести встречу «высокого уровня» с Гайаной. «Венесуэла одобряет предложение и готова его принять», — прокомментировали инициативу в МИД страны.

Мадуро также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых генсек пообещал содействовать прямому диалогу между Венесуэлой и Гайаной.

В канцелярии президента Гайаны подтвердили, что он согласился на встречу. «Сухопутная граница Гайаны не подлежит обсуждению», — подчеркнули при этом в офисе главы государства.

Венесуэла сообщила о планах провести встречу «высокого уровня» с Гайаной
Политика

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

В начале декабря Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы после прошедшего в Венесуэле референдума по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% проголосовавших высказались за присоединение нового региона.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности. Ирфаан Али также назвал заявление Мадуро о создании военной базы «прямой угрозой» и предупредил, что силы страны находятся в состоянии «боевой готовности».

6 декабря Венесуэла мобилизовала армию. После этого Мадуро подписал указы, которые фактически включают Эссекибо в состав Венесуэлы. Первый указ предполагает создание Национальной комиссии в защиту Эссекибо, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекибо.

Теги
Венесуэла Гайана Эссекибо переговоры Южная Америка

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Венесуэла сообщила о планах провести встречу «высокого уровня» с Гайаной
Политика
Мадуро подписал указы о включении части Гайаны в состав Венесуэлы
Политика
Карибские страны созвали экстренное заседание из-за Венесуэлы и Гайаны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:35
В Приморье возобновилось движение грузовиков на погранпереходе «Полтавка» Общество, 08:31
Десять примеров контраварийного опыта езды РБК и Ингосстрах, 08:12
Каждый пятый россиянин решил сделать себе подарок на Новый год Общество, 08:00
Фрегат Франции сбил в Красном море два летевших со стороны Йемена дрона Политика, 07:48
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся из-за спорного региона Политика, 07:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Военные нанесли 14 авиаударов по пунктам дислокации ВСУ Политика, 07:11
NYT назвала главный страх Европы при президенте Трампе Политика, 07:02
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
Вертолеты Ка-52М нанесли удары по ВСУ на донецком направлении Политика, 06:19
Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек Общество, 06:17
Шесть человек погибли из-за торнадо в штате Теннесси Общество, 05:54
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30