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В США призвали Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор

Кирби: США предложили Венесуэле и Гайане мирно решить территориальный спор

Гайане и Венесуэле следует найти мирное решение территориального спора до достижения договоренностей оп этому поводу, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы однозначно дали понять, что поддерживаем мирное разрешение. Решение арбитража от 1899 года, которое определило сухопутную границу между Гайаной и Венесуэлой, должно соблюдаться, пока стороны не достигнут нового соглашения», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что странам следует дождаться также решения Международного суда справедливости.

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Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут длительный территориальный спор. Речь идет о богатой природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами, части территории Гайаны в бассейне реки Эссекибо. Женевский договор, подписанный двумя странами в 1966 году, сразу после провозглашения независимости Гайаны, сделал ее правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах Венесуэлы территория обычно заштрихована как спорная.

В сентябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США планируют разместить военную базу на территории, которая является предметом споров между Гайаной и Венесуэлой. Он подчеркнул, что невозможно распоряжаться спорной землей в одностороннем порядке, как это, по мнению венесуэльской стороны, делает Гайана.

30 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народному единству в преддверии референдума по территориальному конфликту с Гайаной. Голосование состоится 3 декабря. Граждане должны будут ответить на пять вопросов, в одном из которых затрагивается тема создания штата в Эссекибо и разработки ускоренного плана будущего населения территории.

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Власти Гайаны обратились к Международному суду ООН (МУС) с просьбой остановить запланированный референдум из-за опасности, что Венесуэла может силой захватить Гайану-Эссекибо. МУС постановил, что Венесуэле следует воздержаться от любых действий, которые поставили бы под вопрос контроль Гайаны над Эссекибо.

Теги
Венесуэла Гайана Джон Кирби США Белый дом
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