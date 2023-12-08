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Политика ,  
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МИД озвучил позицию России по конфликту между Венесуэлой и Гайаной

Захарова: Венесуэла и Гайана должны решить территориальный спор мирным путем
Россия выступает за мирное решение территориального спора вокруг региона Эссекибо, заявили в МИДе. Москва не поддерживает вмешательство в конфликт между Венесуэлой и Гайаной третьих стран и считает Латинскую Америку «зоной мира»
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вокруг провинции Эссекибо необходимо урегулировать мирным путем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В текущей обстановке считаем приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что спор вокруг Эссекибо должен быть решен «в добрососедском ключе». Венесуэла и Гайана должны прийти к мирным, «взаимоприемлемым» решениям, которые не будут противоречить международному праву, национальным законодательствам и соглашениям, которые были подписаны сторонами ранее, подчеркнула она.

По словам представителя российского МИДа, Москва «позитивно оценивает» телефонный разговор между министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто и его гайанским коллегой Хью Тоддом, который они провели 6 декабря. «Надеемся, что такие контакты будут продолжены», — отметила Захарова.

Карибские страны созвали экстренное заседание из-за Венесуэлы и Гайаны
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / File Photo / Reuters

Россия выступает против давления и вмешательства в спор между Венесуэлой и Гайаной со стороны других стран, уточнила представитель МИДа. Она подчеркнула, что в отношениях между государствами есть «деликатные вопросы», которые требуют «осмотрительности» от третьих стран «как на государственном, так и частном уровнях».

Захарова также напомнила, что в 2014 году на саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) Латинская Америка была провозглашена «зоной мира». Россия занимает «принципиальную» позицию по поводу сохранения регионом этого статуса, поддерживает его единство и укрепление позиций стран Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве «влиятельного центра» формирующегося многополярного мира, резюмировала представитель МИДа.

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О какой территории спорят Венесуэла и Гайана

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

Гайана потеряла связь с вертолетом над спорной с Венесуэлой территорией
Политика
Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% участников высказались за присоединение нового региона. После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы. Его коллега из Гайаны Ирфаан Али назвал это заявление «прямой угрозой» и предупредил, что силы страны находятся в состоянии «боевой готовности». Он также пригрозил обращением в Совет Безопасности ООН.

Бразилия на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной направила дополнительные военные подразделения к границе с двумя странами. 6 декабря Венесуэла мобилизовала армию.

Гайана, в свою очередь, отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности.

Власти Венесуэлы мобилизовали армию и приступили к арестам оппозиции
Политика
Фото:Carolina Cabral / Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Венесуэлу и Гайану использовать «исключительно мирные средства для разрешения международных споров». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что сторонам следует найти мирное решение конфликта. Карибское сообщество (CARICOM) 8 декабря созвало экстренное заседание по поводу конфликта вокруг Эссекибо.

Теги
Персоны
Венесуэла Гайана Эссекибо МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

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