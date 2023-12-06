Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы

Президент Венесэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил создать там подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Об этом он заявил в ходе заседания федерального совета правительства, передает Ultimas Noticias.

Регион теперь будет 24-м штатом Венесуэлы Гайана-Эссекибо.

Также Мадуро предложил запретить заключать контракты с компаниями, которые работают или сотрудничают в односторонних концессиях, предоставленных Гайаной на море. Этот вопрос он поручил обсудить в парламенте.

Кроме того, Мадуро дал три месяца компаниям, занимающимся разработками на шельфе Эссекибо, чтобы прекратить операции в неделимитированном море, с оговоркой, что открыт для переговоров. «Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — сказал он.

Венесуэльский президент поручил создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо, разработать план социальной помощи населению региона, а также провести перепись и выдать его жителям удостоверения личности. Также Мадуро потребовал опубликовать и распространить в образовательных учреждениях новую карту Венесуэлы.

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