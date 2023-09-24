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Венесуэла заявила о планах США создать военную базу рядом с Гайаной

МИД Венесуэлы: США планируют военную базу на спорной с Гайаной территорией

США планируют разместить военную базу на спорной территории Гайаны и Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто во время своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция велась на YouTube-канале ООН.

«Правительство США хочет присвоить наши нефтяные ресурсы, используя компанию Exxon Mobil, которая включила в свою платежную ведомость правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии на неразграниченной морской территории, что является абсолютным нарушением международного права», — сказал Хиль Пинто (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что невозможно распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке, как это делает Гайана. «Мы осуждаем намерение правительства США милитаризировать ситуацию. Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории с целью <...> закрепления разграбления наших энергетических ресурсов», — отметил глава МИДа Венесуэлы.

Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут длительный территориальный спор. Речь идет о богатой природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами, части территории Гайаны в бассейне реки Эссекибо. Женевский договор, подписанный двумя странами в 1966 году сразу после провозглашения независимости Гайаны, сделал ее правопреемницей Британской империи в вопросе решения своих территориальных споров. На картах Венесуэлы территория обычно заштрихована как спорная.

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Венесуэла США Гайана военная база
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