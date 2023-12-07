Власти Венесуэлы мобилизовали армию и приступили к арестам оппозиции

Власти Венесуэлы мобилизовали армию, приступили к арестам оппозиции и готовятся принять закон об аннексии спорного региона Эссекибо. Считающая его своим Гайана, сильно уступающая в военной мощи, активно ищет поддержки у ООН и США

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Как Мадуро повысил ставки в споре за Эссекибо

6 декабря Венесуэла, как сообщило издание El Pais, мобилизовала армию для возможной аннексии Эссекибо — богатого нефтью региона соседней Гайаны. Тремя днями раньше в Венесуэле прошел консультативный референдум, посвященный статусу региона, и, по официальным данным, на нем за аннексию Эссекибо высказались 95% проголосовавших. Явку Каракас оценил в 10,5 миллиона человек, или более половины избирателей страны, хотя международные наблюдатели сомневаются в этих цифрах, отмечая, что многие избирательные участки пустовали.

5 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил принять закон о формальном включении спорной территории в состав Венесуэлы, продемонстрировал обновленную карту страны и пообещал, что все жители Эссекибо (около 125 тысяч человек) получат гражданство Венесуэлы. Он также распорядился создать специальную комиссию по защите «нового штата», получившего название Гуаяна-Эсекиба, и новое подразделение нефтедобывающей госкомпании PDVSA для разведки и разработки месторождений в Эссекибо.

Спор о статусе Эссекибо — региона к западу от одноименной реки общей площадью 160 тыс. кв. км, составляющего почти три четверти территории Гайаны — длится уже более двух столетий. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее тогдашней колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать спор, в 1899 году суд встал на сторону Лондона. В 1966 году, за три месяца до получения Гайаной независимости, Венесуэла подписала с Великобританией Женевское соглашение, в котором стороны договорились разрешить спор мирным путем, но не закрепили границы. Каракас отказывается признавать решение Международного арбитража 1899 года и считает единственной основой для урегулирования соглашение 1966 года. Венесуэла возобновила свои претензии в 2015 году, после того как американская компания ExxonMobil нашла месторождения высококачественной нефти на шельфе Эссекибо. К разведке подключились другие международные компании, и за последующие восемь лет у берегов Гайаны было обнаружено в общей сложности 46 месторождений — об открытии последнего сообщили в октябре 2023 года. В 2022 году добыча нефти в Гайане достигла 276 тыс. барр. в день, а к 2027 году может подняться до отметки в 1,2 млн барр., что позволит одной из беднейших латиноамериканских стран войти в число крупнейших производителей нефти в мире.

Мадуро также потребовал от иностранных компаний, работающим в Эссекибо по лицензиям гайанского правительства, свернуть свою деятельность в течение трех месяцев. Помимо ExxonMobil, входящего в консорциум с китайской China National Offshore Oil Corporation и американской Chevron (в октябре выкупила долю у Hess за $53 млрд), добычей нефти в Гайане занимаются канадские CGX Energy и Frontera Energy, а также консорциум французской Total Energies, малайзийской Petronas и катарской QatarEnergy.

Мадуро утверждает, что стремится к «мирному спасению» Эссекибо. «Наша Гуаяна-Эсекиба была де-факто оккупирована Британской империей и ее наследниками, и они разрушили эту территорию», — заявил он.

Многие специалисты объясняют решение Мадуро провести референдум о статусе Эссекибо попыткой заработать очки перед президентскими выборами, которые должны пройти в 2024 году, отмечает Financial Times. Главным оппонентом главы государства может стать Мария Корина Мачадо, которая победила на праймериз от оппозиции, но пока не допущена к участию в выборах. Еще в 2011 году политик предлагала схожие с Мадуро меры по «защите» Эссекибо, включая открытие в спорном регионе венесуэльских представительств, что не помешало официальному Каракасу обвинить ее соратников в сговоре с ExxonMobil и попытках сорвать нынешний референдум. 7 декабря стало известно, что генпрокуратура выдала ордер на арест 14 человек, включая семерых членов команды Мачадо, сообщает El Pais.

Как Гайана готовится к возможной аннексии региона

Власти Гайаны сочли референдум вопиющим нарушением международного права и покушением на ее территориальную целостность. Президент страаны Ирфаан Али поспешил заверить иностранных инвесторов, что им нечего бояться и что власти уже обратились за помощью к Организации Объединенных Наций (ООН).

Гайана обратилась в Международный суд ООН с просьбой урегулировать территориальный спор еще в 2018 году. 1 декабря 2023 года, за два дня до референдума, суд выпустил заявление, в котором призвал Венесуэлу воздержаться от каких-либо шагов, способных изменить ситуацию, когда Гайана «управляет и осуществляет контроль» над Эссекибо. Каракас, утверждающий, что у Международного суда нет юрисдикции в данном вопросе, тем не менее, счел его заявление скорее своей победой из-за беззубости формулировок и отсутствия как такового запрета на проведение референдума.

По данным Bloomberg, в пятницу Совет Безопасности ООН проведет закрытое совещание с участием представителей Гайаны и Венесуэлы. Несмотря на обращение Али к СБ ООН экстренно вмешаться в ситуацию, каких-либо резолюций по итогам заседания не ожидается.

Гайана, как и Венесуэла, привела свои войска в состояние повышенной готовности и обратилась за военной поддержкой к союзникам и партнерам, с которыми у республики есть оборонные соглашения. В среду Али созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном; тот пообещал оказать «непоколебимую поддержку суверенитету Гайаны».

Еще до венесуэльского референдума Гайану посетила делегация Министерства обороны США, а вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео объявил, что власти рассматривают возможность создания в стране иностранных военных баз. «Мы никогда не были заинтересованы в военных базах, но мы должны защищать наши национальные интересы», — пояснил Джагдео. Хотя он не стал раскрывать, с какими именно государствами ведутся переговоры, венесуэльские власти еще в начале ноября обвинили Гайану в планах разместить в Эссекибо американскую военную базу.

В ночь на 7 декабря стало известно о пропаже неподалеку от границы вертолета вооруженных сил Гайаны, на борту которого находились пять высокопоставленных армейских чинов. Хотя власти страны считают наиболее вероятной причиной катастрофы плохую погоду, а не действия противника, инцидент накалил обстановку в спорном регионе, отмечает France 24.

Ситуация вызывает серьезную тревогу в граничащей с обеими странами Бразилии, которая стянула дополнительные войска к своей северной границе. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва также планирует выступить в качестве посредника между Венесуэлой и Гайаной, сообщает Bloomberg.

Решится ли Мадуро на военный конфликт

Гайана, в которой проживает лишь 800 тыс. человек, значительно уступает в военной мощи Венесуэле с ее 28 млн населения. По данным лондонского Международного института стратегических исследований, численность венесуэльской армии составляет 123 тыс. человек, тогда как у Гайаны — всего 3,4 тыс. Вооруженные силы Гайаны уступают и по другим ключевым критериям — количеству боевых бронированных машин (шесть против 789), сторожевых кораблей (пять против 34) и артиллерийских орудий (54 против 545). Кроме того, на вооружении Венесуэлы, в отличие от Гайаны, есть подводная лодка и 82 боевых самолета.

Несмотря на превосходство Венесуэлы, на границе со спорным регионом пока не наблюдается значительной концентрации военных подразделений, а имеющихся там войск недостаточно, чтобы продвинуться в глубь Эссекибо, который в основном представляет собой труднопроходимые тропические леса, пояснил РБК директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец. «Есть чеховское правило, что ружье, висящее на стене в первом акте, в последнем акте обязательно выстрелит. Но мне кажется, что здесь пока висит не ружье, а макет ружья», — рассуждает специалист.

По его мнению, Каракас прекрасно осознает, что в случае вторжения будет лишен поддержки внутри региона — даже союзная Куба выступила в поддержку Гайаны. Китай отказался занимать ту или иную сторону, отметив, что поддерживает «добрую дружбу» с обеими странами; Россия, хотя публично пока и не высказывалась по данному поводу, тоже вряд-ли одобрит военную эскалацию, поскольку традиционно поддерживает добрые отношения с Гайаной («Русал» занимается там добычей бокситов), отметил Хейфец. Наконец, США выступили с однозначной поддержкой Гайаны, и если и не станут вмешиваться в военный конфликт, то с высокой долей вероятности откажутся от прежде начатого курса на смягчение санкций против Венесуэлы и введут новые.

Профессор латиноамериканских исследований в Военном колледже армии США Эван Эллис в интервью Financial Times также исключил развязывание Венесуэлой полномасштабной войны против Гайаны, поскольку подобный шаг был бы сопряжен с серьезными рисками для самого Мадуро, в значительной степени опирающегося на поддержку военных. «Более вероятный сценарий заключается в том, что в какой-то момент Мадуро сочтет целесообразным создать напряженность на границе и, возможно, спровоцирует несколько стычек с гайанскими военными», — предположил Эллис. Впрочем, по мнению Хейфеца, даже такое развитие событий маловероятно в ближайшие три месяца, которые Мадуро дал международным компаниям на то, чтобы покинуть Эссекибо.