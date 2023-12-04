Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона

Эссекибо составляет около двух третей территории Гайаны. 95% участников референдума в Венесуэле проголосовали за его включение в состав страны, что Николас Мадуро назвал «успехом демократии». Джорджтаун обещал защитить регион

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В Венесуэле в воскресенье, 3 декабря, прошел референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны богатого нефтью региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки, сообщает The New York Times со ссылкой на избирком страны.

Территория к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км занимает три четверти Гайаны и сейчас находится под ее управлением. Два государства с начала XIX века ведут спор о принадлежности этого региона.

Президент Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что в консультативном референдуме приняли участие более 10,5 млн граждан, передает El Universal (население страны составляет около 28 млн человек).

На голосование вынесли пять вопросов, последний из которых звучит так: «Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо, разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав Венесуэлы?» 95,93% проголосовали «за», 4,07% — «против».

Референдум инициировал президент Николас Мадуро, назвавший итоги голосования «полным успехом демократии». Он не уточнил, собирается ли Каракас предпринимать какие-либо шаги в отношении Эссекибо.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране и пообещал защищать эту территорию. Власти обратились к Международному суду ООН с просьбой остановить референдум из-за опасности, что Венесуэла может силой захватить регион. Суд потребовал от Каракаса воздержаться от действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной, но о запрете на проведение голосования речи не было, передает AP.

О какой территории спорят Венесуэла и Гайана Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к своей на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии на почти 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование.

После того как Мадуро объявил о проведении референдума, власти США призвали две страны к мирному решению. В сентябре в венесуэльском МИДе заявили, что Соединенные Штаты планируют разместить военную базу на спорной территории.