Мадуро показал карту Венесуэлы с регионом соседней Гайаны

В школах Венесуэлы развесят карты с новым штатом Эссекибо — регион составляет больше половины территории соседней Гайаны и богат нефтью, золотом, медью. Гайана пригрозила обратиться в Совбез ООН за военной помощью

Николас Мадуро (Фото: пресс-служба президента Венесуэлы)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо, который находится под контролем соседней Гайаны, пишет Ultimas Noticias. Он сделал это во время заседания федерального совета правительства.

Карту, на которой у Венесуэлы появился 24-й штат, распространят в школах, колледжах и университетах. Регион обозначен как «Гайана-Эссекибо». В Национальную ассамблею Венесуэлы поступит законопроект о создании соответствующего региона в составе страны.

Мадуро предложил позволить нефтяным компаниям, работающим в морской зоне спорного региона, в течение трех месяцев свернуть работу. «Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам», — добавил он.

Гайана отказывается отдавать часть своей территории и предупреждает о готовности обращаться в Совбез ООН, власти намерены задействовать статьи 41 и 42 Устава ООН, которые могут санкционировать санкции или военные действия для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Гайана управляет Эссекибо уже более века. Этот регион составляет более двух третей территории страны, в нем живут 125 тыс. из 800 тыс. граждан Гайаны. Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа.



В Венесуэле в начале декабря прошел референдум по вопросу Эссекибо. По официальным результатам, 95% участников высказались за присоединение нового региона.