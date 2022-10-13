Кремль оценил слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
Россия «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу», нанося удары по газовой инфраструктуре, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков во время брифинга, передает ТАСС.
Так он прокомментировал соответствующее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten о намерении Москвы нанести удар по собственной газовой инфраструктуре, чтобы обвинить в этом власти Украины и нанести ответный удар по украинской газотранспортной системе и нарушить поставки в Европу запись опубликована на YouTube.
«Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить «Северный поток-2». Который вы, немцы, не запускаете», — продолжил Зеленский.
По его мнению, Россия после этого станет настаивать на отмене международных санкций из-за риска Европы «остаться без газа».
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