Кремль оценил слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре

Песков о словах Зеленского: Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу

Зеленский заявил, что Россия намерена ударить по своей газотранспортной системе, обвинить в этом Киев и ударить затем по украинской системе, нарушив поставки топлива в Европу, чтобы запустить «Северный поток-2». Песков это отверг

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу», нанося удары по газовой инфраструктуре, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков во время брифинга, передает ТАСС.

Так он прокомментировал соответствующее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten о намерении Москвы нанести удар по собственной газовой инфраструктуре, чтобы обвинить в этом власти Украины и нанести ответный удар по украинской газотранспортной системе и нарушить поставки в Европу запись опубликована на YouTube.

«Они скажут: мы просто реагировали. А потом скажут Европе: смотрите, нет другой возможности поставлять газ кроме как срочно запустить «Северный поток-2». Который вы, немцы, не запускаете», — продолжил Зеленский.

По его мнению, Россия после этого станет настаивать на отмене международных санкций из-за риска Европы «остаться без газа».

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