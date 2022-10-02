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«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки утечек на «Северных потоках»

Снимки сделали днем 2 октября. На них видно море и место утечки с «воронкой». Предыдущую серию снимков «Роскосмос» показывал 29 сентября — через три дня после аварии на газопроводах
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

«Роскосмос» показал новую серию спутниковых снимков из районов утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Фотографии сделаны с космического аппарата «Канопус-В» в 12:35 2 октября. На них можно увидеть море и «воронку» в месте утечки газа.

Предыдущую серию снимков госкорпорация публиковала 29 сентября.

Ранее, 26 сентября на «Северных потоках» в территориальных водах Швеции и Дании произошли взрывы. После этого на трубопроводах нашли четыре утечки. Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Накануне компания уведомила Данию, что давление в «Северном потоке-2» стабилизировалось. Это значит, что газа там больше нет, пояснили в Энергетическом агентстве страны.

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Александр Новак

Власти нескольких европейских стран, США и России назвали случившееся диверсией. Российский президент Владимир Путин возложил ответственность за аварию на «англосаксов». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возмутительными обвинения в адрес Запада. В Белом доме также исключили ответственность государств НАТО за произошедшее.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что авария на газопроводах выгодна США, так как страны Европы «попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика». Вице-премьер Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» допустил причастность к аварии Украины и Польши, которые «в свое время говорили о том, что эта инфраструктура не будет работать».

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Вице-премьер уточнил, что работу трубопроводов можно наладить, однако на их ремонт уйдут время и деньги.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» проходят по дну Балтийского моря из России в Германию. Их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м газа в год. «Северный поток» начал работать в 2011 году. Летом прокачка по нему снизилась из-за проблем с возвращением газотурбинных двигателей, а в сентябре была полностью приостановлена. «Северный поток-2» достроили в 2021 году, однако его так и не начали эксплуатировать из-за приостановки сертификации немецким регулятором. Поводом послужило признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Татьяна Зыкина
Северный поток 2 Северный поток утечка спутниковые снимки Роскосмос
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