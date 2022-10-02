«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки утечек на «Северных потоках»
«Роскосмос» показал новую серию спутниковых снимков из районов утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, кадры опубликовала пресс-служба госкорпорации в Telegram.
Фотографии сделаны с космического аппарата «Канопус-В» в 12:35 2 октября. На них можно увидеть море и «воронку» в месте утечки газа.
Предыдущую серию снимков госкорпорация публиковала 29 сентября.
Ранее, 26 сентября на «Северных потоках» в территориальных водах Швеции и Дании произошли взрывы. После этого на трубопроводах нашли четыре утечки. Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Накануне компания уведомила Данию, что давление в «Северном потоке-2» стабилизировалось. Это значит, что газа там больше нет, пояснили в Энергетическом агентстве страны.
Власти нескольких европейских стран, США и России назвали случившееся диверсией. Российский президент Владимир Путин возложил ответственность за аварию на «англосаксов». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возмутительными обвинения в адрес Запада. В Белом доме также исключили ответственность государств НАТО за произошедшее.
При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что авария на газопроводах выгодна США, так как страны Европы «попадают в зависимость от более дорогого и крайне ненадежного поставщика». Вице-премьер Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» допустил причастность к аварии Украины и Польши, которые «в свое время говорили о том, что эта инфраструктура не будет работать».
Вице-премьер уточнил, что работу трубопроводов можно наладить, однако на их ремонт уйдут время и деньги.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» проходят по дну Балтийского моря из России в Германию. Их суммарная мощность составляет 110 млрд куб. м газа в год. «Северный поток» начал работать в 2011 году. Летом прокачка по нему снизилась из-за проблем с возвращением газотурбинных двигателей, а в сентябре была полностью приостановлена. «Северный поток-2» достроили в 2021 году, однако его так и не начали эксплуатировать из-за приостановки сертификации немецким регулятором. Поводом послужило признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).