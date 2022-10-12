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Путин заявил о возможности ЕС «просто открыть кран» для поставок газа

Путин: ЕС может «просто открыть кран» для поставок газа
После взрывов на «Северных потоках» неповрежденной осталась одна из четырех веток. По словам президента, Россия готова поставлять по ней до 27,5 млрд куб. м газа ежегодно, но нужно решение Евросоюза
«Газпром» GAZP ₽161,9 -0,61% Купить
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Москва готова поставлять российский газ в страны Европы осенью и ближайшей зимой, решение по этому вопросу остается за ними, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». РБК вел трансляцию.

Он указал, что мощность уцелевшей после взрывов нитки «Северного потока-2» составляет 27,5 млрд кубометров ежегодно, что составляет примерно 8% всего газового импорта в Евросоюзе.

«Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем», — подчеркнул Путин.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. Путин тогда заявил, что диверсию на газопроводах организовали «англосаксы», сославшись на то, что им это выгодно.

«Газпром» 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках стабилизировалось, утечки газа прекратились. В компании рассказали, что работают над снижением давления в последней уцелевшей трубе, откачивая оттуда газ. «Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — объясняли в «Газпроме».

Расследованием взрывов занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП. 6 октября Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) подтвердила саботаж на газопроводах в исключительной экономической зоне Швеции. В то же время окончательные итоги расследования шведская сторона отказалась передавать России, так как они носят конфиденциальный характер.

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До начала военной спецоперации на Украине Россия обеспечивала около 45% потребностей Евросоюза в газе.

Ранее о том, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока-2», говорил вице-премьер Александр Новак. «Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», — указывал он.

Сертификация «Северного потока-2» в Европе была приостановлена в конце февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

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поставки газа Владимир Путин Евросоюз российский газ Северный поток

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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