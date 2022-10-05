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Spiegel узнал позицию полиции Германии по взрывам на «Северных потоках»

Spiegel: ФРГ допускает участие в авариях на «Северных потоках» какого-либо государства
Сложность предполагаемого «целенаправленного саботажа» в осуществлении указывает на причастность к авариям «государственных субъектов», считают в германской полиции
Фото: kustbevakningen.se
Фото: kustbevakningen.se

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии считает, что ЧП на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стали результатом «целенаправленного саботажа». Об этом говорится в письме полиции, поступившем в распоряжение Spiegel.

Ведомству пока неизвестно, кто именно стоит за диверсиями, но «деятельность государственных субъектов выглядит вероятной, в особенности на фоне высокой сложности преступления и необходимой подготовки».

Полиция также предупредила о риске новых диверсий на объектах критической инфраструктуры такого же и, возможно, даже большего масштаба. Они могут быть направлены против газопроводов, терминалов СПГ, линий электропередач и проложенных по дну моря интернет-кабелей.

Утечки на «Северных потоках» произошли в конце сентября. В «Газпроме» заявили о «беспрецедентных» разрушениях на газопроводах. Сейсмологи Дании и Швеции, в исключительных экономических которых случилось ЧП, зафиксировали на месте происшествия мощные взрывы. Власти этих двух стран считают, что трубопроводы были повреждены намеренно.

Президент России Владимир Путин предположил, что за диверсиями стоят «англосаксы», которым выгодно нарушение поставок из России в Европу. О том, что повреждение газопроводов выгодно США, заявляли в российском посольстве в Вашингтоне.

Аварии расследуют Копенгаген, Стокгольм и Берлин. МИД России выражал надежду на объективное международное расследование.

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