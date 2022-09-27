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Премьер Польши назвал аварию на «Северном потоке» саботажем

Премьер Польши Моравецкий назвал саботажем аварию на газопроводе «Северный поток»
На «Северном потоке» произошел саботаж, он предзнаменует новый этап эскалации конфликта на Украине, предположил Моравецкий
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Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Недавние происшествия с утечкой газа на трубопроводе «Северный поток» являются актом саботажа, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он сделал это заявление на церемонии запуска норвежского газового пути Baltic Pipe в Будно, передает Portal Spożywczy.

«Мы ясно видим, что это акт саботажа, акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине», — сказал он.

Моравецкий назвал Baltic Pipe противоположностью обоим газопроводам «Северный поток» — «тому, что служило военным планам [президента России Владимира] Путина». Он подчеркнул, что Польша долгое время предостерегала Германию и другие страны относительно риска, который несут эти проекты.

«Сегодняшний день вдвойне символичен, потому что, с одной стороны, мы показываем миру, что можно укрепить безопасность за счет сотрудничества, за счет солидарности и повысить энергетический суверенитет нашего континента», — отметил польский премьер.

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Утечки газа из обеих ниток трубопровода «Северный поток-1», а также из одной нитки магистрали «Северный поток-2» обнаружили в ночь на 26 сентября, когда в трубопроводах резко упало давление. Все три утечки произошли в датской исключительной экономической зоне, расположенной северо-восточнее острова Борнхольм.

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцау не исключил, что газопровод мог быть поврежден намеренно, отметив редкость подобных происшествий. Повреждения на газопроводе «Северный поток-1» — это «не маленькая трещина, а действительно большая дыра», указал он. Уверенность в произошедшем саботаже выразили близкие к расследованию инцидента источники Der Tagesspiegel. Один из собеседников издания отметил, что невозможно представить иное объяснение произошедшего, а злоумышленник мог быть связан с Украиной (долго выступавшей против газопроводов) либо с Россией (заинтересованной в росте цен на газ). Датские и шведские сейсмологи объявили, что произошли именно взрывы.

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Российские власти также допускают, что произошла диверсия, рассказывал представитель президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация вызвала в Кремле чрезвычайную обеспокоенность. К полудню 27 сентября, после сообщений об аварии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%, превысив $1900 за 1 тыс. куб. м.

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В июле прошлого года США и Германия договорились, что Вашингтон не станет вводить новые ограничения на строительство «Северного потока-2», а Берлин выступит за санкции против России в случае использования газопровода в качестве метода давления. Тем же вечером занимавшая в то время пост немецкого канцлера Ангела Меркель позвонила Путину, рассказывал позднее польский президент Анджей Дуда, отметив, что испытал шок. «Это следует понимать как акт не только безразличия, но даже враждебности по отношению к нашей части Европы», — пояснил он.

Меркель спустя год после подписания соглашения подчеркнула, что газопровод все же не был запущен, так что Россия не использовала его в качестве способа давления. Официальная Москва призывает запустить газопровод, однако Берлин считает такой сценарий «капитуляцией Европы».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Польша Матеуш Моравецкий диверсия поставки газа
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