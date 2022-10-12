Новак заявил, что неисправность на «Дружбе» «вроде» устранена
Утечка на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши была связана с технической неисправностью, она, «вроде» устранена. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена», — сказал он.
При этом Новак не стал комментировать, могла ли на польском участке «Дружбы» произойти диверсия. «Надо, чтобы специалисты посмотрели, обследовали этот случай и дали свое заключение», — пояснил вице-премьер.
В среду утром польский оператор нефтепроводов PERN сообщил об утечке на одной из двух веток «Дружбы» (той, что идет через Белоруссию и Польшу в Германию), в 70 км от Плоцка. В компании уточнили, что вторая нитка трубопровода (проходит через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию) работает в обычном режиме.
Позже польские власти заявили, что нет оснований предполагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» возникла в результате саботажа. В то же время вице-премьер Сербии Зорана Михайлович предположила, что утечка на «Дружбе» является продолжением того, что случилось с «Северным потоком» и «Северным потоком-2».
В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго. Шведские власти подтвердили факт саботажа. Владимир Путин тогда заявил, что диверсию на газопроводах организовали «англосаксы».
Нефтепровод «Дружба» построили в 1960-е годы. Он идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, после чего делится на две ветки: северную (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия). Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 млн т нефти
Венгрия в мае добилась исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против российской нефти по морю. По «Дружбе» нефть также поступает в Чехию и Словакию.