В Сербии утечку на «Дружбе» назвали продолжением ЧП на «Северных потоках»
Утечка на нефтепроводе «Дружба» — продолжение того, что случилось с «Северным потоком» и «Северным потоком-2», заявила глава Минэнерго и вице-премьер Сербии Зорана Михайлович в эфире Prvoj TV, передает портал IzPrveRuke.
Министр призвала обеспечить безопасность «Турецкого потока», чтобы «защитить хотя бы то, что проходит по территории Сербии». Она подчеркнула, что любые происшествия, которые сказываются на объемах поставок энергоресурсов, приводят к росту цен, а это влияет на многие страны Европы.
Об утечке на ветке «Дружбы», которая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, в среду сообщил польский оператор нефтепроводов PERN. Впоследствии министр экономики германской земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что в этой нитке трубопровода упало давление, передает Reuters со ссылкой на DPA.
Причины случившегося пока не установлены. В правительстве Польши предположили, что к утечке привели случайные повреждения, признаков саботажа пока не выявлено.
Власти Сербии 10 октября объявили, что у «Дружбы» появится ответвление, через которое российская нефть будет поступать в страну через Венгрию.
Аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. В исключительных экономических зонах Швеции и Дании было зафиксировано четыре утечки, на их месте прогремели мощные взрывы. В Берлине, Стокгольме, Копенгагене, Осло, Варшаве случившееся назвали саботажем.
Пока не установлено, кто именно стоит за предполагаемой диверсией. Российские власти предполагали, что повреждение российских газопроводов было выгодно США, а президент Владимир Путин обвинил в ЧП «англосаксов».