Кремль сообщил об аресте пытавшихся устроить теракт на «Турецком потоке»

По словам Пескова, подорвать «Турецкий поток» злоумышленники планировали на российской территории, «на суше». При попытке теракта «диверсанты были взяты», сообщил он

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Несколько человек арестованы при попытке теракта на «Турецком потоке», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил [президент Владимир] Путин намеки давал, <...> они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу».

О том, что была предпринята попытка подорвать «Турецкий поток», Путин сообщал на заседании Совета безопасности России 10 октября. По его словам, теракт планировали устроить спецслужбы Украины. Это доказано «объективными данными», в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов, сказал Путин.

ФСБ сообщила, что среди подозреваемых есть гражданин России, «завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ». Его задержали, когда он доставал из тайника «два самодельных кумулятивных взрывных устройства большой мощности».

По данным ведомства, у мужчины нашли инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денег, координаты места совершения теракта, а также средства связи, в которых были «переписка и переговоры с куратором из СБУ». Кроме него сотрудники ФСБ задержали еще четырех «пособников» спецслужб Украины, они также являются гражданами России.

«Турецкий поток» проходит из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Он состоит из двух веток. По первой газ поставляется турецким потребителям, а вторая обеспечивает газоснабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О попытке украинских спецслужб устроить теракт на «Турецком потоке» российские власти сообщили после аварии на «Северных потоках». В конце сентября трубопроводы получили повреждения, и произошла утечка газа. Расследованием занимаются Дания и Швеция, в исключительной экономической зоне которых случилось ЧП, а также Германия. В них считают, что «Северные потоки» повредили намеренно. Путин заявил, что аварию устроили «англосаксы», поскольку это им «выгодно».