Власти Польши заявили об отсутствии признаков саботажа на «Дружбе»

В среду польские власти зафиксировали утечку на нефтепроводе. По словам уполномоченного по энергетике Матеуша Бергера, оснований говорить о намеренной атаке нет — вероятно, трубу повредили случайно

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Нет оснований предполагать, что утечка на нефтепроводе «Дружба» возникла в результате саботажа, заявил Reuters уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер.

«Здесь мы можем говорить о случайном ущербе», — предположил он.

В среду утром польский оператор нефтепроводов PERN сообщил об утечке на одной из двух веток «Дружбы» (той, что идет через Белоруссию и Польшу в Германию), в 70 км от Плоцка. В компании уточнили, что вторая нитка трубопровода (проходит через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию) работает в обычном режиме. Причины случившегося выясняются.

В «Транснефти» сказали, что пока не получали от PERN информации о сроках ремонта «Дружбы».

В конце сентября утечки произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. На месте происшествия были зафиксированы взрывы.

Власти Польши, Швеции, Дании, Норвегии, Германии назвали случившееся саботажем. Президент России Владимир Путин обвинил в ЧП «англосаксов». Расследование аварии на «Северных потоках» продолжается, его ведут ФРГ, Швеция и Дания.