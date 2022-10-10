Путин обвинил Украину в подготовке терактов на АЭС и «Турецком потоке»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:17
В Дании остров рядом с «Северным потоком» остался без электричества Политика, 14:11
Цены на пшеницу взлетели почти на 5% на фоне взрывов в городах Украины Инвестиции, 14:07
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Медведев увидел необходимость демонтажа политического режима Украины Политика, 14:02
Новак рассказал о способах переориентировать 25 млн т угля из ЕС в Азию Бизнес, 14:00
Курс токена Huobi вырос на 25% за сутки Крипто, 13:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Взрывы в городах Украины. Онлайн Политика, 13:50
ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии Пресс-релиз, 13:47
В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства Политика, 13:45
Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM Pro, 13:45
Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине Политика, 13:44
Предложение новостроек массового сегмента в Москве превысило 1 млн кв. м Недвижимость, 13:43
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обвинил Украину в подготовке терактов на АЭС и «Турецком потоке»

Путин заявил об организации Украиной терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке»
Киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, заявил президент России Владимир Путин

Video

Спецслужбы Украины устроили три теракта на Курской АЭС, заявил в ходе заседания Совета безопасности России президент Владимир Путин. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции», — сказал он.

По его словам, были приняты меры, ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, серьезных последствий не допущено.

«Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — сказал президент.

Он заявил, что это доказано «объективными данными», в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Какие акции на российском рынке привлекательны прямо сейчас
В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны

Россию не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря, однако, считает Путин, всем известен конечный бенефициар этого преступления.

«Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал он.

Курская АЭС расположена в городе Курчатов на берегу реки Сейм. Введена в эксплуатацию в декабре 1976 года. На станции сооружены четыре энергоблока, первый был остановлен 19 декабря 2021 года, указывается на сайте «Росэнергоатома». Курская АЭС — важнейший узел Единой энергетической системы России, основной потребитель — энергосистема «Центр», охватывающая 19 областей Центрального федерального округа.

Аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. В «Газпроме» заявляли о беспрецедентных повреждениях трубопроводов. В исключительных экономических зонах Дании и Швеции обнаружили четыре утечки газа.

6 октября Служба государственной безопасности Швеции завершила расследование аварий и сделала вывод, что на «Северных потоках» произошел «серьезный саботаж». До этого о вероятной диверсии заявляли и в России, и на Западе. При этом российский президент Владимир Путин говорил о причастности к взрывам на газопроводах «англосаксов» (так обычно называют США и Великобританию).

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись топливные цистерны проходящего рядом железнодорожного состава. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме, сообщал глава ведомства Александр Бастрыкин. Президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта украинские спецслужбы.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская АЭС Владимир Путин спецслужбы Военная операция на Украине теракты

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В ВМС США исключили связь полета «Посейдона» с ЧП на «Северных потоках»
Политика
Страны G7 соберутся на срочную встречу после взрывов на Украине
Политика
Какие последствия для полуострова будет иметь взрыв на Крымском мосту
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter