Путин заявил об организации Украиной терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке»

Путин обвинил Украину в подготовке терактов на АЭС и «Турецком потоке»

Киевский режим фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, заявил президент России Владимир Путин

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Спецслужбы Украины устроили три теракта на Курской АЭС, заявил в ходе заседания Совета безопасности России президент Владимир Путин. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции», — сказал он.

По его словам, были приняты меры, ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, серьезных последствий не допущено.

«Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — сказал президент.

Он заявил, что это доказано «объективными данными», в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов.

Россию не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря, однако, считает Путин, всем известен конечный бенефициар этого преступления.

«Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал он.

Курская АЭС расположена в городе Курчатов на берегу реки Сейм. Введена в эксплуатацию в декабре 1976 года. На станции сооружены четыре энергоблока, первый был остановлен 19 декабря 2021 года, указывается на сайте «Росэнергоатома». Курская АЭС — важнейший узел Единой энергетической системы России, основной потребитель — энергосистема «Центр», охватывающая 19 областей Центрального федерального округа.

Аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. В «Газпроме» заявляли о беспрецедентных повреждениях трубопроводов. В исключительных экономических зонах Дании и Швеции обнаружили четыре утечки газа.

6 октября Служба государственной безопасности Швеции завершила расследование аварий и сделала вывод, что на «Северных потоках» произошел «серьезный саботаж». До этого о вероятной диверсии заявляли и в России, и на Западе. При этом российский президент Владимир Путин говорил о причастности к взрывам на газопроводах «англосаксов» (так обычно называют США и Великобританию).

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись топливные цистерны проходящего рядом железнодорожного состава. СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме, сообщал глава ведомства Александр Бастрыкин. Президент России Владимир Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта украинские спецслужбы.