Глава МИД Латвии призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Ринкевичс призвал ограничить выдачу только туристических виз. Ранее он говорил, что эта идея уже обсуждалась в Евросоюзе, но договориться по этому поводу не удалось. ЕС ранее исключил полный запрет на выдачу виз россиянам

Эдгар Ринкевич (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Страны Евросоюза должны перестать выдавать визы российским гражданам, заявил в Twitter глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс.

«Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для [российских] граждан», — написал он.

Ранее, 24 июля, он писал в соцсети, что такая инициатива уже обсуждалась на уровне Евросоюза, однако достичь «общей позиции» не удалось. Накануне с аналогичным предложением к европейским властям выступил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он объяснил это тем, что российские граждане все равно попадают в страну по визам других государств, хотя Эстония перестала их выдавать. «Эту мышиную нору нужно заткнуть», — заявил он.

Прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий, однако в Еврокомиссии исключили такую возможность. В российском представительстве Евросоюза РБК заявили, что вопрос о запрете на выдачу виз россиянам в ЕС не обсуждают.

Латвия перестала выдавать визы гражданам России после начала спецоперации на Украине. То же самое сделали Литва, Польша, Чехия и Эстония. 25 июля схожую инициативу поддержали основные парламентские партии Финляндии, в том числе Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Коалиционная партия, партия «Истинные финны» и «Финляндский центр», однако мера, по их задумке, должна коснуться лишь туристических виз.

Накануне Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила, что ее сотрудники более тщательно проверяют граждан России и Белоруссии, чтобы удостовериться, что они не угрожают национальной безопасности страны. «Цель инспекций заключается в определении тех, кто поддерживает российскую военную агрессию против Украины», — уточнили представители службы. Тщательнее других пограничники начали проверять иностранцев, служивших в силовых структурах двух стран и тех, кто «публично демонстрирует символы, восхваляющие» действия российских войск на Украине.

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Кроме того, латвийские власти требовали от россиян письменно подтверждать, что они осуждают спецоперацию, и подписывать соответствующий документ. Об этом рассказывал РБК президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Похожую историю со слов гражданки Латвии по имени Светлана приводил LSM. Мужа женщины — гражданина России с видом на жительство в Латвии — заставили подписать документ при возвращении в страну с похорон матери.

В российском МИДе не исключили, что страны ЕС могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, хотя сейчас это кажется «невероятным».

18 июля РБК писал, что в визовых центрах Франции, Греции и Испании в июле закончились свободные окна для записи на подачу документов. Председатель совета директоров туристической компании «Вип Сервис» Дмитрий Горин связал это со снятием антиковидных ограничений отдельными европейскими странами и самой Россией, в том числе на пересечение границ. Кроме того, некоторые россияне решили продлить пятилетние туристические визы с истекшим сроком, выданные в 2016-2017 годах, говорил он.