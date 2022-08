Чем грозят новые антироссийские шаги Латвии и Эстонии

В четверг сейм Латвии признал Россию спонсором терроризма, а Эстония объявила о закрытии границы для россиян — обладателей шенгенских виз, выданных этой страной. Каковы правовые основания и последствия этих мер, разбирался РБК

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Что значит признание Латвией России спонсором терроризма

В четверг сейм Латвии большинством голосов принял резолюцию о признании России спонсором терроризма и призвал другие страны последовать ее примеру. Также в документе содержится призыв прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам и белорусам и сократить общее число шенгенских виз для граждан двух стран.

Как отмечает британское издание Daily Mail, это заявление прозвучало на следующий день после визита министра обороны США Ллойда Остина в Латвию, в ходе которого он обсуждал дальнейшее развитие военного сотрудничества с руководством страны. Проект резолюции ранее был представлен на рассмотрение комиссии по иностранным делам латвийского парламента, которая вынесла положительное решение 2 августа.

Аналогичную резолюцию месяц назад принял и сейм Литвы, назвав Россию «государством, спонсирующим терроризм». Литовские парламентарии также призвали к созданию Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений» в ходе российской спецоперации на Украине.

Обе страны являются членами Евросоюза, и на них распространяется действие европейских законов, которые, согласно правилам ЕС, выше национальных. У Брюсселя нет такого понятия, как «страна — спонсор терроризма», но есть директива (ЕС) 2015/849, в соответствии с которой Еврокомиссия составляет список стран, не входящих в ЕС, в который попадают государства, имеющие «стратегические недостатки в своих режимах борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма и представляющие серьезную угрозу для финансовой системы союза». В настоящий момент в нем 26 стран, включая Афганистан, Сирию и Иран. Восемь из них были добавлены в список 13 марта 2022 года. Для расширения списка требуется согласие всех 27 стран — членов ЕС. В случае попадания в этот список государства подвергаются дополнительному финансовому мониторингу при заключении сделок со странами объединения.

Термин «страна — спонсор терроризма» существует в американском законодательстве. Признать таковым какую-либо страну может Госдепартамент США. Сейчас в списке находятся Сирия, Иран, КНДР и Куба. Последняя была признана спонсором терроризма в 2021 году. В середине апреля газета The Washington Post написала, что украинский президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена включить Россию в этот список. С аналогичной просьбой к госсекретарю США Энтони Блинкену в середине июля обратилась и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, писало издание Politico со ссылкой на источники. Пелоси указала Блинкену на то, что если он не примет такое решение, то конгресс США попробует провести эту инициативу в обход Госдепа. Спустя неделю после этого сообщения на сайте конгресса появился документ, в котором сенат США призывает Госдеп признать Россию спонсором терроризма. Позднее The New York Times сообщила о нежелании Блинкена вносить Россию в этот список.

Сам Блинкен заявил, что этот вопрос все еще находится на рассмотрении. «Критерии, по которым мы выносим это определение, установлены конгрессом. Это мы и рассматриваем. И наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть установленные критерии, сравнить их с фактами, чтобы гарантировать, что факты в конкретной ситуации в действительности соответствуют критериям, закрепленным в законе», — сказал он. Госсекретарь США добавил, что последствия введенных против России санкций практически равны тем, которые бы она испытала, если бы США включили ее в список стран — спонсоров терроризма.

Признание США какой-либо страны спонсором терроризма предполагает жесткие ограничения: запрет на экспорт товаров для оборонного сектора, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые ограничения и др. Эти меры уже действуют в отношении России после введения западных санкций. Также по закону в случае признания страны спонсором терроризма США могут вводить санкции против других стран, которые сохраняют с ней торговые отношения.

Решения сеймов Литвы и Латвии не предполагают санкционных мер в отношении России на национальном уровне, однако обе страны уже предприняли ряд шагов в отношении России. В частности, Рига и Вильнюс понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, а также закрыли российские генконсульства на своей территории. Литва, ссылаясь на санкции ЕС, в июне прекратила транзит российских грузов в Калининградскую область, но была вынуждена возобновить его после разъяснений Еврокомиссии.

Парламент Латвии принял поправки, предусматривающие лишение гражданства в случае поддержки российской спецоперации на Украине, также анонсированы изменения в законодательство страны, согласно которым жители республики в случае получения российского гражданства должны будут покинуть Латвию. Минюст Латвии поручил парламенту разработать закон, позволяющий изымать российскую собственность. Кроме того, россиян при въезде в Латвию просят подписать документ о несогласии со спецоперацией на Украине. В случае отказа им запрещают въезд.

Как Эстония запретила въезд россиянам по выданным страной туристическим визам

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в четверг, что страна закроет границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. По его словам, мера не затронет дипломатов и их семьи, лиц, чья работа связана с международными перевозками, тех, кто прибывает в Эстонию по гуманитарным причинам или навещает проживающих в стране родственников, и тех, кто имеет право на свободное передвижение по ЕС. «Это ограничение означает, что выданные визы продолжат действовать, но их владельцы будут подвергнуты санкциям при въезде в Эстонию: им не будет разрешен въезд», — сказал он.

По словам министра, санкции не затронут россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, однако на следующей неделе в стране обсудят введение и такого запрета. В конце июля Эстония стала первой страной ЕС, правительство которой приняло решение не выдавать студенческие визы и виды на жительство гражданам России и Белоруссии. Позднее было объявлено об исключении на год для порядка 50 студентов, которые завершают обучение в стране. Выдачу туристических виз страна приостановила в марте.

В Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года нет пункта о возможности запретить въезд держателям виз по национальному признаку, однако во въезде может быть отказано, в случае если гражданин третьей страны, имеющий шенгенскую визу, не удовлетворяет ряду условий соглашения. Так, гражданин должен быть способен «в случае необходимости представить документы, обосновывающие цель и условия предполагаемого пребывания, и располагать достаточными средствами к существованию как на период его предполагаемого пребывания, так и для возвращения в страну, откуда он прибывает, или для транзита в третье государство, в которое ему гарантирован доступ, либо способен законным способом приобрести подобные средства». Кроме того, он не должен являться объектом информационного запроса в целях недопуска и не должен рассматриваться в качестве лица, способного представлять угрозу публичному порядку, национальной безопасности или международным отношениям одной из стран Шенгенского соглашения.

«Эстония может принимать решения по вопросам, связанным с допуском тех или иных граждан на ее территорию через границу. Но, вступив в Шенгенскую зону и в Евросоюз, она взяла на себя обязательства. Когда Эстония принимает какие-то решения, она должна их согласовывать с Евросоюзом. Если эти решения противоречат общему принципу и духу ЕС, то Еврокомиссия может отменить акты, принятые на локальном уровне», — сказал РБК юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

По его словам, в похожей ситуации оказалась Литва, когда страна решила запретить транзит российских грузов через свою территорию в Калининград, но Еврокомиссия отменила эти ограничения по ряду товаров. «Здесь возможна та же история. Еврокомиссия может отменить решение Эстонии по ограничению допуска граждан, имеющих шенгенскую визу», — пояснил Ткаченко. Юрист подчеркнул, что решение страны противоречит международным правовым нормам и нарушает права граждан.