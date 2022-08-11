Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам

Глава МИД Эстонии предложил запретить выдачу виз ЕС россиянам. Ранее в Еврокомиссии исключили подобные меры. Тем не менее некоторые страны уже ограничили выдачу туристических «шенгенов». Какие из них не дают виз — в материале РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз россиянам высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. С похожей инициативой выступили парламентские партии Финляндии. В Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.

Тем не менее посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз. А в Финляндии просто невозможно записаться на подачу документов до осени, так как все даты уже расписаны.

Виза только по серьезным основаниям

Бельгия

По информации визового центра, с 1 июля можно подать заявления только на выдачу следующих категорий виз:

студенческая;

для исследователей;

однократная рабочая;

Au Pair (для молодых людей, проживающих и работающих в принимающей семье.

Такие визы выдают гражданам, планирующим прибыть в Бельгию до 15 сентября.

Как ответили РБК в посольстве Бельгии, рассмотрение некоторых категорий визовых заявлений временно приостановлено из-за нехватки персонала, а обработка виз всех без исключения категорий будет возобновлена, как только дипмиссия восстановит свои рабочие возможности.

Дания

В мае МИД Дании сообщил, что посольство приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство, за исключением официальных визитов. До возобновления заявителям рекомендовали обращаться в визовые центры других стран. На сайте датского посольства указано, что в Калининграде королевство представляет генконсульство Литвы (которая, впрочем, тоже не принимает заявления на краткосрочные визы), а в Екатеринбурге — генконсульство Венгрии.

Латвия

Посольство на неопределенный срок приостановило прием заявлений на получение виз для россиян, об этом говорится на его официальном сайте. Можно подать документы на визу «по гуманным причинам» (похороны близкого родственника).

Литва

В стране действует постановление сейма «О введении чрезвычайного положения» от 28 июня, по которому приостановлен прием заявлений на выдачу визы гражданам России и Белоруссии. Ограничение не распространяется на:

членов семьи граждан Литвы и ЕС;

лиц с удостоверением о литовском происхождении, их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц с удостоверением о восстановлении в праве на гражданство Литвы, их супругов и несовершеннолетних детей.

Мальта

Посольство сообщает, что принимает заявления на получение визы только от владельцев российских паспортов — членов семей граждан ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). Оно также рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Членами семьи ЕС/ЕЭЗ считаются:

супруг/супруга гражданина ЕС/ЕЭЗ;

партнер, с которым гражданин ЕС/ЕЭЗ официально зарегистрирован;

прямые потомки моложе 21 года или находящиеся на иждивении, а также потомки супруга или партнера;

находящиеся на иждивении прямые родственники по восходящей линии (родители, бабушки и дедушки) и родственники супруга или партнера.

Для подачи заявления на оформление визы необходимо предоставить документальные доказательства родства.

По сообщению визового центра, в исключительных случаях можно оформить такие визы, как студенческая, рабочая или для воссоединения с гражданами России. Для этого потребуется одобрение CVU (Central Visa Unit, центральный иммиграционный орган правительства Мальты).

Нидерланды

С 27 апреля МИД Нидерландов приостановил выдачу краткосрочных виз гражданам России. При этом посольство страны рассматривает запросы на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство, а также те, что в рамках двусторонних соглашений считаются приоритетными.

Словакия

На официальном сайте посольства указано, что заявления на шенгенскую визу С принимают визовые центры и только в случаях крайней необходимости. Подать заявления могут:

члены семьи граждан ЕС и граждане РФ, которые обладают разрешением на долгосрочное проживание;

медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и специалисты по уходу за пожилыми людьми;

вахтовые работники;

сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

лица, работающие на транспорте;

дипломаты, сотрудники международных организаций и лица, приглашенные международными организациями;

граждане третьих стран, которые едут на обучение;

высококвалифицированные работники, если их трудоустройство экономически необходимо и если работа не может быть отложена или выполнена за границей.

Посольство Словакии также обращает внимание, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации наличие шенгенской визы не гарантирует возможность въехать в шенгенскую зону.

Чехия

Чехия приостановила выдачу виз для граждан России и Белоруссии на основании постановления правительства от 22 июня. Ограничение не распространяется на заявления на выдачу краткосрочных шенгенских виз для членов семьи гражданина Чехии или гражданина ЕС.

Эстония

В посольстве Эстонии в Москве приостановлен прием заявлений о выдаче краткосрочных шенгенских и долгосрочных эстонских виз от граждан России и Белоруссии. При этом подать ходатайство о выдаче могут:

члены семьи граждан Эстонии и лиц с видом на жительство или правом на жительство в Эстонии;

лица, которые следуют навестить тяжело больного близкого родственника или на похороны;

лица, которые желают получить неотложные медицинские услуги (в этом случае необходимо предоставить договор, заключенный с эстонским лечебным учреждением).

Как утверждает посольство Эстонии, все ранее выданные гражданам России и Белоруссии визы продолжают действовать, но с 18 августа россияне не смогут по ним въехать в страну. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил: «Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию».

Этот запрет не коснется:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;

лиц, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

Эстония также рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах.

Без запретов, но с оговорками

Словения

На визу в Словению с 28 февраля можно подать документы только вместе с действительным авиабилетом в эту страну. Билеты на поезд или автомобильный маршрут не принимаются в качестве подтверждения поездки. С конца февраля европейское небо закрыто для российских авиакомпаний. Россия ввела ответные меры, которые касаются и Словении. Это значит, что для заявления на визу потребуется билет любого перевозчика, кроме словенских и российских авиакомпаний. На сайте посольства также указывается, что визы в Словению пока не выдаются в консульском отделе Латвии в Калининграде.

Норвегия

Визовые центры Норвегии в начале марта прекратили в России прием заявок на визы и виды на жительство, объяснив это техническими проблемами. Срочные заявления можно было подать в посольстве в Москве по предварительной записи. 4 апреля визовые центры возобновили прием документов у россиян в ограниченном режиме. А в конце июня посольство предупреждало, что из-за увеличения числа желающих подать документы на визу сроки ожидания записи могут быть увеличены. Само рассмотрение заявлений сейчас также продлено до 45 дней.

Национальные визы стран Европы

Болгария

Пока не входит в список стран, которые выдают шенгенские визы. Болгарская национальная виза не дает права на въезд и пребывание в шенгенском пространстве, но зато с ее помощью это возможно на территории Румынии, Хорватии и Кипра. А на территорию самой Болгарии можно въехать по действующей двукратной или многократной шенгенской визе.

В июле сроки оказания услуг по выдаче туристических виз россиянам увеличились по техническим причинам. 5 августа МИД России объявил о высылке 14 болгарских дипломатов, это стало ответом на высылку 70 российских дипломатов Софией в конце июня. С 25 марта визовые центры Болгарии не принимали заявления на визу с оплатой консульского сбора.

Кипр

С мая 2009 года россияне, отправляющиеся на Кипр прямым перелетом из России, могли претендовать на провизу — предварительное разрешение на въезд, которое выдавалось по электронному заявлению. При таком порядке виза проставлялась в паспорте в аэропорту по прилете на Кипр. Однако после закрытия воздушного пространства между ЕС и Россией выдача провиз была приостановлена; об этом сообщается на официальном сайте консульства республики. На территорию Кипра можно въехать также по двукратной или многократной шенгенской визе, по двукратным или многократным национальным визам Болгарии, Румынии и Хорватии, предварительное посещение этих стран при этом не требуется.