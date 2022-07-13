Globe and Mail узнала о согласии Канады на ремонт еще пяти турбин
Канада согласилась ремонтировать на своей территории и другие турбины газопровода «Северный поток», разрешение будет действовать в течение двух лет, сообщили источники газеты The Globe and Mail.
По словам собеседников издания, всего для регулярного технического обслуживания в Siemens Canada в течение следующих двух лет могут быть направлены еще пять турбин. Затем Siemens Canada направит оборудование Германии, которая уже передаст его России. Как отмечает издание, тот факт, что турбины возвращаются России не напрямую, позволит Канаде заявить, что она не нарушает санкции.
При этом один из канадских чиновников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любой момент.
В самой Siemens отказались от комментариев изданию. Пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Мелани Жоли не подтвердил и не опроверг временное снятие санкций в отношении ремонта российских турбин. По его словам, речь идет о перезапуске «регулярного графика технического обслуживания турбин на ограниченный период времени».
В середине июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку» в Германию сначала на 40%, а затем еще на треть. Причиной в компании назвали то, что Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих турбин. В Siemens пояснили, что турбины производит Канада и вернуть их из ремонта нельзя из-за санкций, которые страна ввела против России.
На фоне сокращения поставок Германия, где сложилась напряженная ситуация с газом, попросила Канаду отдать турбину «Газпрому», и та согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По словам источников «Коммерсанта», турбину могут отправить в Россию после 14 июля.
Siemens назвала решение отправить турбину политическим. В компании считают, что причина снижения прокачки по «Северному потоку» была политической, а не вызванной техническими причинами. В Кремле же обвинения в использовании газа в качестве политического оружия неоднократно отвергали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия очень аккуратно относится к своему «реноме ответственного поставщика», а энергетический кризис в Европе был создан «руками ЕС».
На Украине, в свою очередь, решение Канады вернуть России турбину сочли «опасной уступкой». По словам президента Владимира Зеленского, каждая такая уступка воспринимается российскими властями как «стимул для дальнейшего, более сильного давления» и в будущем они могут «попытаться не просто максимально ограничить, а полностью прекратить поставки газа в Европу в самый острый момент».