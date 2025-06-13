Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
Что известно об атаке Израиля на Иран
- В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Были задействованы свыше 200 боевых самолетов, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
- В своем видеообращении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности Ирана.
- Судя по кадрам с места событий, удары были нанесены по подземному ядерному центру в Натанзе. Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на объекте не превышен.
- В Тегеране были разрушены жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные командиры.
- Согласно неподтвержденным публикациям в соцсетях, в том числе в связанном с КСИР Telegram-канале, взрывы также были слышны в провинциях Кум, Маркази, Керманшах и Хамадан.
- В ЦАХАЛ отчитались, что в результаты операции были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана.
- Как сообщают израильские и иранские СМИ, также были убиты физики-ядерщики Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Серьезные ранения получил советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани. Tasnim сообщила об убийстве шестерых ученых-ядерщиков.
- Нетаньяху предупредил, что у Тегерана остаются значительные возможности нанести урон Израилю, но тот к этому готов. «Граждане Израиля, перед нами трудные дни, но и великие дни. То, что мы делаем сегодня, войдет в историю Израиля и в историю народов как борьба за победу добра над злом, за победу света над тьмой», — заявил он.
- Операция получила кодовое название «Ам Ке-Лави» — буквально это переводится как «Народ как лев», однако в своих англоязычных ресурсах ЦАХАЛ называет ее «Восстающий лев». Это отсылка к стихам из Книги чисел Ветхого завета: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается».
- «Мы начали эту операцию, потому что время пришло, мы находимся в точке невозврата. Мы не можем позволить себе ждать другого момента для действий, у нас нет иного выбора. События недавнего и прошлого времени научили нас, что, когда враг стремится нас уничтожить, мы не должны закрывать на это глаза», — заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. По его словам, подготовка операции велась долгое время, а в ее подготовке участвовали все рода войск.
- По словам израильского премьера, операция «продлится столько, сколько потребуется» — пока не будет устранена угроза со стороны Ирана. По данным 12-го канала, военные действия могут занять по меньшей мере две недели.
- Помимо авиаударов, израильская разведка «Моссад» провела ряд тайных диверсионных операций на иранской территории, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный источник.
- Власти Ирана, Израиля, Ирака и Иордании закрыли воздушное пространство.
- Jerusalem Post выяснил, что израильские власти намеренно ввели общественность в заблуждение, соврав о планах руководства на ближайшие несколько дней, в том числе о планах Нетаньяху поехать на свадьбу сына, и слив в СМИ недостоверную информацию о разногласиях Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом, «создавая ощущение дипломатического раскола и еще больше снижая уровень боевой готовности Ирана».
- Предыдущие прямые удары Израиля по иранской территории — в апреле и октябре 2024 года — носили ограниченный характер и обошлись без серьезных человеческих потерь. Однако ЦАХАЛ удалось уничтожить иранские объекты по производству ракет и системы ПВО, включая четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-300, поставленных Россией.
- Президент Дональд Трамп заявил Fox News, что Израиль заранее уведомил Соединенные Штаты о готовящейся операции, но они в ней не участвуют. «Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — цитирует президента телеканал. Журналист Fox News Брет Байер также сообщил, что в беседе с ним Трамп пообещал, что США защитят Израиль в случае необходимости.
Ответ Ирана
- ЦАХАЛ сообщила, что Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля. Ожидая ответного удара, израильские власти ввели в стране чрезвычайное положение — в стране запрещены массовые собрания, закрыты учебные заведения и не стратегические предприятия. Также мобилизованы десятки тысяч резервистов. «Бесплатных войн не бывает. Поэтому я вновь прошу вас строго соблюдать указания Командования тыла. Возможно, вам придется оставаться в укрытиях гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор», — заявил Нетаньяху во втором видеообращении.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания». «Мощная рука вооруженных сил исламской республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля аллаха», — заявил он (цитата по Mehr).
- Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи предупредил, что Израиль и США «получат сильную пощечину» за удары по иранской территории. Тегеран ранее не раз угрожал, что в случае нападения на свои ядерные объекты нанесет удары по американским целям в регионе.
- В иранском МИД убеждены, что израильская операция была бы невозможна «без координации и разрешения Соединенных Штатов». «Соответственно, правительство США, как главный покровитель режима, также несет ответственность за опасные последствия этой безрассудной эскалации», — говорится в заявлении ведомства.
- По данным CBS, в Вашингтоне ожидают, что Иран нанесет ответные удары по американским объектам в соседнем Ираке. 11 июня стало известно, что США начали эвакуацию своего посольства в Багдаде и санкционировали добровольный выезд семей американских дипломатов с Ближнего Востока.
Почему Израиль ударил по Ирану
- Еще в феврале президент США Дональд Трамп предупреждал, что Израиль планирует разбомбить Иран «к чертовой матери», чтобы помешать обзавестись ядерным оружием, но оговаривался, что отдает предпочтение дипломатии.
- В конце мая Axios и CNN сообщили, что Израиль планировал приступить к военной кампании уже в ближайшее время, но ожидал окончательного срыва американо-иранских переговоров по ядерной сделке. За несколько часов до израильских ударов Трамп заявил, что хотел бы избежать подобного развития событий, поскольку это сорвало бы соглашение с Тегераном. Следующий раунд ядерных переговоров был запланирован на 15 июня.
- В ЦАХАЛ заявили, что перехватили разведанные, свидетельствующие о том, что в последние месяцы Иран значительно ускорил реализацию своего «секретного плана» по созданию ядерного оружия — в том числе в части, касающейся подготовке всех необходимых компонентов атомной бомбы: ядра с обогащенным ураном, инициатора нейронов и взрывчатых веществ.
- В сообщении армии отмечается, что благодаря усилиям Ирана по производству тысяч килограммов обогащенного урана и наличию децентрализованных, укрепленных подземных комплексов для обогащения у руководства исламской республики появилась возможность создать ядерное оружие «в кратчайшие сроки».
- Как сообщает 12-й канал, по данным израильского руководства, Иран располагал всем необходимым для создания 15 ядерных бомб.
- Иран неоднократно отрицал, что пытается завладеть ядерным оружием. США и их союзники (за исключением Израиля) также не делились подобными оценками, отмечает Axios.
- У Израиля есть опыт операций против ядерных объектов соседей по региону. В 1981 году израильские ВВС нанесли удар по иракскому ядерному реактору, а в 2007 году атаковали ядерный объект в Сирии.
- Израильским спецслужбам также приписывают диверсии на ядерных объектах Ирана и ликвидацию пятерых физиков-ядерщиков, включая «отца иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде.
Как на удары отреагировали в мире
- Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что действия Израиля носят односторонний характер, и подчеркнул, что главным приоритетом Вашингтона является защита американских войск в регионе. «Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США», — предостерег он.
-
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами Израиля по ядерным объектам Ирана и призывает обе стороны «любой ценой избежать обострения конфликта». «Генеральный секретарь осуждает любую эскалацию военных действий на Ближнем Востоке. Особую обеспокоенность вызывает проведение Израилем атак на ядерные объекты Ирана в период, когда между Ираном и США ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы», — говорится в его заявлении.
-
«Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение вопиющих нападений Израиля на братскую Исламскую Республику Иран, которые нарушают ее суверенитет и безопасность и представляют собой грубое нарушение», — говорится в сообщении МИДа королевства. Там призвали международное сообщество «взять ответственность за немедленное прекращение этой агрессии».
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов