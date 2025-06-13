Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное

В ночь на 13 июня израильские военные начали наносить «превентивные» удары по ядерным и военным объектам Ирана. Убиты начальник генштаба, командующий КСИР и физики-ядерщики. Что известно к этому часу - в материале РБК

Что известно об атаке Израиля на Иран

В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Были задействованы свыше 200 боевых самолетов, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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В своем видеообращении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные возможности Ирана.

Судя по кадрам с места событий, удары были нанесены по подземному ядерному центру в Натанзе. Иранские власти уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на объекте не превышен.

В Тегеране были разрушены жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные командиры.

Согласно неподтвержденным публикациям в соцсетях, в том числе в связанном с КСИР Telegram-канале, взрывы также были слышны в провинциях Кум, Маркази, Керманшах и Хамадан.

В ЦАХАЛ отчитались, что в результаты операции были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана.

Как сообщают израильские и иранские СМИ, также были убиты физики-ядерщики Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи. Серьезные ранения получил советник Верховного лидера Ирана Али Шамхани. Tasnim сообщила об убийстве шестерых ученых-ядерщиков.

Нетаньяху предупредил, что у Тегерана остаются значительные возможности нанести урон Израилю, но тот к этому готов. «Граждане Израиля, перед нами трудные дни, но и великие дни. То, что мы делаем сегодня, войдет в историю Израиля и в историю народов как борьба за победу добра над злом, за победу света над тьмой», — заявил он.

Операция получила кодовое название «Ам Ке-Лави» — буквально это переводится как «Народ как лев», однако в своих англоязычных ресурсах ЦАХАЛ называет ее «Восстающий лев». Это отсылка к стихам из Книги чисел Ветхого завета: «Вот, народ как львица встает и как лев поднимается».

«Мы начали эту операцию, потому что время пришло, мы находимся в точке невозврата. Мы не можем позволить себе ждать другого момента для действий, у нас нет иного выбора. События недавнего и прошлого времени научили нас, что, когда враг стремится нас уничтожить, мы не должны закрывать на это глаза», — заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир. По его словам, подготовка операции велась долгое время, а в ее подготовке участвовали все рода войск.

По словам израильского премьера, операция «продлится столько, сколько потребуется» — пока не будет устранена угроза со стороны Ирана. По данным 12-го канала, военные действия могут занять по меньшей мере две недели.

Помимо авиаударов, израильская разведка «Моссад» провела ряд тайных диверсионных операций на иранской территории, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленный источник.

Власти Ирана, Израиля, Ирака и Иордании закрыли воздушное пространство.

Jerusalem Post выяснил, что израильские власти намеренно ввели общественность в заблуждение, соврав о планах руководства на ближайшие несколько дней, в том числе о планах Нетаньяху поехать на свадьбу сына, и слив в СМИ недостоверную информацию о разногласиях Нетаньяху с американским президентом Дональдом Трампом, «создавая ощущение дипломатического раскола и еще больше снижая уровень боевой готовности Ирана».

Предыдущие прямые удары Израиля по иранской территории — в апреле и октябре 2024 года — носили ограниченный характер и обошлись без серьезных человеческих потерь. Однако ЦАХАЛ удалось уничтожить иранские объекты по производству ракет и системы ПВО, включая четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-300, поставленных Россией.

Президент Дональд Трамп заявил Fox News, что Израиль заранее уведомил Соединенные Штаты о готовящейся операции, но они в ней не участвуют. «Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — цитирует президента телеканал. Журналист Fox News Брет Байер также сообщил, что в беседе с ним Трамп пообещал, что США защитят Израиль в случае необходимости.

Ответ Ирана

ЦАХАЛ сообщила, что Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля. Ожидая ответного удара, израильские власти ввели в стране чрезвычайное положение — в стране запрещены массовые собрания, закрыты учебные заведения и не стратегические предприятия. Также мобилизованы десятки тысяч резервистов. «Бесплатных войн не бывает. Поэтому я вновь прошу вас строго соблюдать указания Командования тыла. Возможно, вам придется оставаться в укрытиях гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор», — заявил Нетаньяху во втором видеообращении.

«Бесплатных войн не бывает. Поэтому я вновь прошу вас строго соблюдать указания Командования тыла. Возможно, вам придется оставаться в укрытиях гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор», — заявил Нетаньяху во втором видеообращении. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания». «Мощная рука вооруженных сил исламской республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля аллаха», — заявил он (цитата по Mehr).

Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи предупредил, что Израиль и США «получат сильную пощечину» за удары по иранской территории. Тегеран ранее не раз угрожал, что в случае нападения на свои ядерные объекты нанесет удары по американским целям в регионе.

В иранском МИД убеждены, что израильская операция была бы невозможна «без координации и разрешения Соединенных Штатов». «Соответственно, правительство США, как главный покровитель режима, также несет ответственность за опасные последствия этой безрассудной эскалации», — говорится в заявлении ведомства.

По данным CBS, в Вашингтоне ожидают, что Иран нанесет ответные удары по американским объектам в соседнем Ираке. 11 июня стало известно, что США начали эвакуацию своего посольства в Багдаде и санкционировали добровольный выезд семей американских дипломатов с Ближнего Востока.

Почему Израиль ударил по Ирану

Еще в феврале президент США Дональд Трамп предупреждал, что Израиль планирует разбомбить Иран «к чертовой матери», чтобы помешать обзавестись ядерным оружием, но оговаривался, что отдает предпочтение дипломатии.

В конце мая Axios и CNN сообщили, что Израиль планировал приступить к военной кампании уже в ближайшее время, но ожидал окончательного срыва американо-иранских переговоров по ядерной сделке. За несколько часов до израильских ударов Трамп заявил, что хотел бы избежать подобного развития событий, поскольку это сорвало бы соглашение с Тегераном. Следующий раунд ядерных переговоров был запланирован на 15 июня.

В ЦАХАЛ заявили, что перехватили разведанные, свидетельствующие о том, что в последние месяцы Иран значительно ускорил реализацию своего «секретного плана» по созданию ядерного оружия — в том числе в части, касающейся подготовке всех необходимых компонентов атомной бомбы: ядра с обогащенным ураном, инициатора нейронов и взрывчатых веществ.

В сообщении армии отмечается, что благодаря усилиям Ирана по производству тысяч килограммов обогащенного урана и наличию децентрализованных, укрепленных подземных комплексов для обогащения у руководства исламской республики появилась возможность создать ядерное оружие «в кратчайшие сроки».

Как сообщает 12-й канал, по данным израильского руководства, Иран располагал всем необходимым для создания 15 ядерных бомб.

Иран неоднократно отрицал, что пытается завладеть ядерным оружием. США и их союзники (за исключением Израиля) также не делились подобными оценками, отмечает Axios.

У Израиля есть опыт операций против ядерных объектов соседей по региону. В 1981 году израильские ВВС нанесли удар по иракскому ядерному реактору, а в 2007 году атаковали ядерный объект в Сирии.

Израильским спецслужбам также приписывают диверсии на ядерных объектах Ирана и ликвидацию пятерых физиков-ядерщиков, включая «отца иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде.

Как на удары отреагировали в мире