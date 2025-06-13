Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам Fox News заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, «не было никаких сюрпризов», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.
Вашингтон ждет, нанесет ли Тегеран ответный удар, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, сказал он. По словам Трампа, США будут защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.
«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — цитирует президента журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Трамп упомянул гибель нескольких иранских высших должностных лиц, написала она (в частности, в Тегеране сообщали, что погибли командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и глава генштаба Мохаммад Багери).
Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Гриффин, американская администрация также уведомила «по крайней мере одного ключевого союзника» на Ближнем Востоке о готовящемся ударе и, о том, что США не причастны к нему. Также, сообщили журналистке неназванные американские чиновники, США пополнили арсенал ракет для израильской системы «Железный купол».
По словам госсекретаря Марко Рубио, Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Нетаньяху объяснил начало операции наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб.
Иран сообщил о подготовке ответного удара и пообещал Израилю и США «сильную пощечину».
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов