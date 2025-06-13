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Операция Израиля против Ирана ,  
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Трамп заявил о готовности к защите Израиля и переговорам с Ираном

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Операция Израиля против Ирана
Трамп надеется, что Иран вернется за стол переговоров о ядерной программе. Операция Израиля не стала для США сюрпризом, но Вашингтон не вовлечен в атаку, указал он

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам Fox News заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, «не было никаких сюрпризов», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

Вашингтон ждет, нанесет ли Тегеран ответный удар, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, сказал он. По словам Трампа, США будут защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — цитирует президента журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Трамп упомянул гибель нескольких иранских высших должностных лиц, написала она (в частности, в Тегеране сообщали, что погибли командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и глава генштаба Мохаммад Багери).

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Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Гриффин, американская администрация также уведомила «по крайней мере одного ключевого союзника» на Ближнем Востоке о готовящемся ударе и, о том, что США не причастны к нему. Также, сообщили журналистке неназванные американские чиновники, США пополнили арсенал ракет для израильской системы «Железный купол».

По словам госсекретаря Марко Рубио, Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Нетаньяху объяснил начало операции наличием у Ирана достаточного количества обогащенного урана для создания девяти бомб.

Иран сообщил о подготовке ответного удара и пообещал Израилю и США «сильную пощечину».

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Дональд Трамп Иран Израиль США
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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