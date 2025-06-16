Президент и МИД Ирана заверили, что не стремятся обладать ядерным оружием
Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергию, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к парламенту страны. Об этом сообщает The National.
«Они [Израиль и западные страны] заявляют, что Иран не должен обладать ядерным оружием, но у нас вообще нет намерений им обладать. Мы имеем право использовать ядерную энергию и проводить исследования, которые приносят пользу нашему обществу, и никто не вправе лишать нас этого права», — сказал он.
В МИД Ирана тем временем сообщили, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.
«Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии», — заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, связав это с развитием Тегераном собственной ядерной программы. Удары были нанесены по ядерным и военным объектам Ирана. Последний в ответ атакует израильскую территорию ракетами и дронами.
По утверждению израильской армии, Иран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. Военные охарактеризовали обладание Ираном таким запасом ракет как «экзистенциальную угрозу Израилю».
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