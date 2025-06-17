Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана

Израиль подготовил против Ирана новую операцию, «сюрпризы» будут представлены уже на этой неделе, заявил израильский посол в США. Он утверждает, что по сравнению со спланированными действиями подрывы пейджеров покажутся «простыми»

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль разработал новую операцию против Ирана, по сравнению с которой покажется «простой» операция по подрыву средств связи «Хезболлы» в Ливане. Об этом заявил израильский посол в США Йехиэль Лейтер в эфире телеканала Merit Street.

«Мы преподнесли ряд сюрпризов — когда пыль уляжется, вы увидите несколько сюрпризов в четверг вечером и пятницу, по сравнению с которыми операция по установке пейджера покажется почти простой», — сказал Лейтер, отметив, что «некоторые сюрпризы еще остаются у Израиля «в рукаве». Его слова приводит The Times of Israel.

17 и 18 сентября 2024 года у представителей «Хезболлы» в Ливане взорвались коммуникационные устройства, в первую очередь пейджеры и радиостанции. В результате, по официальным данным Бейрута, погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. получили ранения. «Хезболла» обвинила Израиль в организации взрывов. Позднее власти Израиля подтвердили, что спецслужбы страны спланировали и осуществили операцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» (или «Восстающий лев»), связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, а в следующем году тот собирался утроить производство баллистических ракет, что представляет «экзистенциальную угрозу». Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных военачальников.

США заявили, что в конфликте не участвуют, однако Вашингтон открыто поддержал Израиль. Президент Дональд Трамп выразил надежду, что вооруженная операция Израиля подтолкнет Иран вернуться за стол переговоров о ядерной программе. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал израильской стороне «мучительную и горькую судьбу». Корпус стражей исламской революции заявил, что операции против Израиля «будут продолжаться до его полного уничтожения».