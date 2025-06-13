Израиль увидел достижение Ираном «точки невозврата» из-за ядерного оружия

Ведущие ученые-атомщики в Иране тайно разрабатывали необходимые компоненты, у страны достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, заявили в ЦАХАЛ

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что была вынуждена атаковать объекты в Иране, поскольку Тегеран «значительно приблизился» к созданию ядерного оружия.

По сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата». «Иранский режим продвигает секретный план технологического совершенствования всех частей разработки ядерного оружия», — сообщили военные. В ЦАХАЛ отметили, что в рамках этого плана ведущие ученые-атомщики в Иране тайно разрабатывали все необходимые компоненты, и в последние месяцы эта программа значительно ускорилась.

По утверждению израильской армии, Иран обладает достаточным запасом обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. «У иранцев есть тысячи баллистических ракет и план утроить их в следующем году — это уже экзистенциальная угроза Израилю», — говорится в заявлении военных, которое цитирует Newsru.co.il.

По данным МАГАТЭ, у Ирана по состоянию на май было 408,6 кг обогащенного на 60% урана, который достаточно быстро можно обогатить до уровня, пригодного для производства ядерного оружия (90% и выше).

Представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин сообщил, что в рамках операции «Восстающий лев» ВВС Израиля задействовали 200 самолетов. Истребители сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей. По данным израильской стороны, в ходе атаки были ликвидированы три высокопоставленных командира: командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и глава базы Хатам (одного из командных центров ВС Ирана) Голям-Али Рашид. Об этом же ранее сообщили в Тегеране.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об «успешном первом ударе» и пообещал, что операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Иранское агентство Mehr сообщает о десятках раненых в разных регионах страны в результате атаки Ирана. По данным местных властей, в городском округе Касре-Ширин в провинции Керманшах на западной границе Ирана погиб человек, еще 31 пострадал. Верховный лидер (рахбар) Али Хаменеи пообещал Израилю «суровое наказание».

Иран запустил по Израилю более 100 дронов, сообщили в ЦАХАЛ. Они будут лететь несколько часов. The New York Times писала, что ответ Тегерана будет включать контрудар по израильской территории с применением сотен баллистических ракет.