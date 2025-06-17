Иран нанес удар по Тель-Авиву
В результате очередной атаки Ирана боеприпасы упали в Тель-Авиве, сообщила израильская полиция.
«Недавно поступили сообщения о падении боеприпасов на территории округа Тель-Авив. На данный момент нет сообщений о пострадавших, однако был нанесен ущерб имуществу», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
The Times of Israel со ссылкой на предварительные данные армии сообщает, что Иран запустил по Израилю около 20 баллистических ракет. Жителей просили оставаться в укрытии около 20 минут с 8:40.
Ynet указывает, что на парковке в городе Герцлия (расположен севернее Тель-Авива) из-за атаки были повреждены частные автобусы. По данным медицинской службы «Маген Давид Адом», десять человек были легко ранены, когда следовали в укрытия.
Иран наносит удары по израильской территории с вечера 13 июня — а в ночь на это же число Израиль начал атаки по Ирану. Целями Израиля стали военные и ядерные объекты, а также объекты в Тегеране — например, одно из зданий МИДа и штаб-квартира гостелерадиокомпании. В Иране погибли несколько сотен человек, раненых более 1 тыс., В Израиле погибли более 20 человек, раненых — свыше 500.
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