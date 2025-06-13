Нетаньяху назвал цели операции против Ирана
Израильская операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Ynet. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»
«Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами. У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились», — приводит издание слова Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».
The Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ писала, что операция получила название «Народ львов».
В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.
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