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Операция Израиля против Ирана ,  
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Нетаньяху назвал цели операции против Ирана

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Нетаньяху объявил, что цель операции — нанести ущерб ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана. ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа операции — авиаударов по иранским ядерным объектам

Израильская операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Ynet. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»

«Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами. У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились», — приводит издание слова Нетаньяху.

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Политика

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».

The Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ писала, что операция получила название «Народ львов».

В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Биньямин Нетаньяху Иран
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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