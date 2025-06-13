Нетаньяху назвал цели операции против Ирана

Нетаньяху объявил, что цель операции — нанести ущерб ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана. ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа операции — авиаударов по иранским ядерным объектам

Израильская операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Ynet. По его словам, цель операции — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»

«Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами. У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились», — приводит издание слова Нетаньяху.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».

The Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ писала, что операция получила название «Народ львов».

В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.