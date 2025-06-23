Иран объявил о военной операции «Хорошая весть о победе» против баз США

Иран начал против американских баз в Катаре военную операцию под названием «Хорошая весть о победе» в ответ на нападение США на ядерные объекты республики. Три ракеты попали в цель, заявили в КСИР

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Военная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке проводится под названием «Хорошая весть о победе», сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«После вопиющей военной агрессии преступного режима Соединенных Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и явного нарушения международного права... Корпус стражей исламской революции нанес сокрушительный и мощный ракетный удар по базе Аль-Удейд в Катаре в ходе операции «Бешарат Фатх». Эта база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом террористической армии США в Передней Азии», — говорится в сообщении.

В КСИР подчеркнули, что Иран не оставит без ответа «ни одно посягательство на территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах». «Иран показал, что не идет ни на какие компромиссы ради защиты своих интересов и продолжит войну, даже если вся Передняя Азия будет гореть», — говорится в сообщении.

«Мы не начинали войну и не хотели ее; но мы не оставим агрессию против Великого Ирана без ответа», — написал президент страны Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

Репортер Axios Барак Равид сообщил в X, что Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре. По информации The Jerusalem Post, Иран всего выпустил десять баллистических ракет. Три ракеты обошли системы обороны и упали прямо на базу Аль-Удейд, сообщил КСИР. Видео с попаданием одной из них по авиабазе также опубликовал Mehr.

В Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что в нападении использовалось то же количество ракет, сколько бомб использовали США при атаке на ядерные объекты страны. Там также подчеркнули, что действия Ирана «не представляют никакой опасности для дружественного Катара.

The New York Times (NYT) также сообщила со ссылкой на источники, что Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери.

До этого Министерство обороны Катара заявило, что противовоздушная оборона перехватила ракетную атаку на авиабазу.

Министерство иностранных дел Катара решительно осудило нападение на авиабазу, заявив, что оно является вопиющим нарушением суверенитета, воздушного пространства и международного права Катара.

По информации Fox News, атака не была полностью неожиданной для США, и они заранее вывели большинство неиспользуемых самолетов из Аль-Удейда. Однако американский президент Дональд Трамп предупредил Тегеран, что любой ответ будет встречен «силой, намного превосходящей ту, что наблюдалась» в ходе предыдущих ударов США.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Таким образом, Вашингтон присоединился к Израилю, который проводит военную операцию против Ирана из-за его ядерной программы.