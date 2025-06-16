Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

Ракетная атака Ирана на Израиль сегодня утром была более разрушительной из-за активного использования гиперзвуковых ракет, пишет Tasnim. Речь идет о ракете Fattah. Иран утверждает, что максимальная скорость боеголовки — 15 Мах

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Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) активно применяли гиперзвуковые ракеты в ходе атаки по Израилю утром 16 июня, пишет иранское агентство Tasnim. Удары наносились в том числе по Тель-Авиву и Хайфе.

Новую волну атак следует считать «самой мощной» из числа всех нанесенных с начала иранской операции ударов, пишет Tasnim. Иранские ракеты атаковали нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в Хайфе, также был нанесен «значительный ущерб» Тель-Авиву и Бней-Браку, указывает агентство.

«В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели», — говорится в сообщении.

По данным Tasnim, для ударов по Израилю в рамках операции «Истинное обещание — 3», о начале которой Иран объявил 13 июня, были задействованы различные типы баллистических ракет средней дальности, например Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и Haj Qassem, а также гиперзвуковая ракета Fattah. Разрушительная сила иранских ракет возросла по сравнению с операциями «Истинное обещание — 1» (ракетные удары Ирана по Израилю в апреле 2024 года) и «Истинное обещание — 2» (ракетные удары в октябре 2024 года), что можно понять по масштабам разрушений в пораженных районах, пишет агентство.

Иран позиционирует ракету Fattah как гиперзвуковое оружие, утверждая, что скорость боеголовки на финальной стадии траектории может достигать значения 15 Мах. Баллистическая ракета Emad может нести 750 кг полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тыс. км. Заявленная максимальная дальность Haj Qassem — 1,4 тыс. км, у Kheibar Shekan —1,5 тыс. км, у Ghadr — около 2 тыс. км.

Впервые гиперзвуковую ракету для ударов по Израилю Иран применил в ночь на 15 июня. Тогда удару также подверглась Хайфа. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. В результате погибли восемь жителей Хайфы. Сегодня были найдены мертвыми три человека, которые числились пропавшими без вести.