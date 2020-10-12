В Кремле оценили переговоры Баку и Еревана по Нагорному Карабаху в Москве

Песков заявил, что Москва высоко оценивает приезд глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которые откликнулись на призыв Путина

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева) у Дома приемов МИД РФ (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Кремле высоко оценивают факт приезда в Москву на переговоры глав МИДов Азербайджана и Армении, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Высоко оцениваем работу, которая была проделана, которая была проделана Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьером [Армении Николом] Пашиняном», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль считает чрезвычайно важным выполнение достигнутых договоренностей, «чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий и перейти на политико-дипломатическое урегулирование».

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна прошли в Москве 9 октября, в них участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Перед тем как пригласить представителей Баку и Еревана, Путин обсудил ситуацию с Алиевым и Пашиняном. Консультации продлились более десяти часов, по их итогам стороны договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий, а также обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.