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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Кремле оценили переговоры Баку и Еревана по Нагорному Карабаху в Москве

Песков заявил, что Москва высоко оценивает приезд глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, которые откликнулись на призыв Путина
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева) у Дома приемов МИД РФ
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева) у Дома приемов МИД РФ (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Кремле высоко оценивают факт приезда в Москву на переговоры глав МИДов Азербайджана и Армении, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Высоко оцениваем работу, которая была проделана, которая была проделана Путиным, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и премьером [Армении Николом] Пашиняном», — сказал Песков.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Москве продлилась 11 часов
Политика
Фото:МИД РФ / ТАСС

Он добавил, что Кремль считает чрезвычайно важным выполнение достигнутых договоренностей, «чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий и перейти на политико-дипломатическое урегулирование».

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна прошли в Москве 9 октября, в них участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Перед тем как пригласить представителей Баку и Еревана, Путин обсудил ситуацию с Алиевым и Пашиняном. Консультации продлились более десяти часов, по их итогам стороны договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий, а также обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.

Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии
Политика
Фото:Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Перемирие начало действовать 10 октября в 11:00 мск, но Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в его нарушении и обстрелах.

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Также Азербайджан и Армения должны приступить к переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Ранее их к этому призвали лидеры стран — сопредседателей группы (России, США и Франции).

Cтолкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение. Баку назвал условием перемирия вывод из региона всех армянских военных, а Ереван потребовал ухода Турции с Южного Кавказа. Алиев, напротив, предлагает включить в переговоры по Карабаху Анкару.

Авторы
Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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