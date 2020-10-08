Путин призвал прекратить бои в Карабахе

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Президент призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщается на сайте Кремля.

«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.

Президент решил выступить с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николом Пашиняном.

Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.

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