Конфликт Армении и Азербайджана , 08 окт, 23:38
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Путин призвал прекратить бои в Карабахе
Президент призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.
Президент решил выступить с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армении Николом Пашиняном.
Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.
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