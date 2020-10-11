Армения и Азербайджан ответили обстрелами на соглашение о перемирии

Войска Азербайджана в субботу действительно заходили в Гадрут, армянские подразделения дали им отпор, и по данным на 18:00 субботы, в этом районе продолжалось «уничтожение проникшей группировки», сообщила РБК пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. За несколько часов до этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что «армянские ВС провели попытку контратаки по нескольким направлениям, они были отброшены». Обострение продолжилось вечером — были обстреляны карабахские населенные пункты Степанакерт, Шуши и Мартуни.

Вечером 10 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что перемирие в основном соблюдается. Однако утром 11 октября обстрел населенных пунктов Нагорного Карабаха и Азербайджана возобновился. В селе Суговушане (также носит название Мадагиз, было взято под контроль азербайджанской армией в ходе нынешних боев) была обстреляна машина скорой помощи, которая занималась сбором тел армянских солдат; в результате медицинский работник был серьезно ранен, рассказали РБК в посольстве Азербайджана в России. Также в ночь на 11 октября подвергся массивному ракетному обстрелу со стороны Армении город Гянджа. Погибли, по сообщениям азербайджанской стороны, девять человек и более тридцати были ранены. Официальные представители Армении и Карабаха отрицали факт обстрела второго по населенности пункта Азербайджана. Однако место падения ракеты в жилом квартале в Гяндже зафиксировали корреспонденты российских СМИ (газеты «Коммерсантъ» и телеканала «Дождь»).

Продолжение обстрелов помешало обмену пленными и телами. Собеседник РБК, работающий в Красном Кресте в Нагорном Карабахе, сказал, что из-за продолжающихся боев 10 и 11 октября работа по сбору тел не проводилась, но «есть шанс, что она начнется завтра».

Насколько работоспособны московские договоренности

На согласование заявления о прекращении огня у министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана ушло почти 11 часов. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в особняк российского МИД на Спиридоновке, где их ждал Сергей Лавров, после четырех часов дня 9 октября. Покинули здание они около трех часов ночи следующего дня. В кратком согласованном заявлении четыре пункта — о прекращении огня, необходимости определить все параметры этого прекращения, начале мирных переговоров и неизменности переговорного формата. К консультациям стороны оказались готовы только на исходе второй недели эскалации, которая по интенсивности боев может сравниться только с боевыми действиями закончившейся в 1994 году карабахской войны.

По мнению опрошенных РБК экспертов, на готовность сторон к переговорам повлияло положение в зоне военных действий.

В интерпретации президента Азербайджана Ильхама Алиева его страна добилась в ходе нынешней эскалации поставленных целей — изменила территориальный статус-кво и заняла новые регионы. В переговорах, как сообщил он РБК, Баку также удалось достичь желаемого — была зафиксирована неизменность переговорного формата. Переговоры по Карабаху ведутся в формате Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция при участии Армении и Азербайджана. Среди постоянных членов группы — Турция, активно поддержавшая в нынешней фазе конфликта Азербайджан.

Требование вернуть представителей Нагорного Карабаха в переговорный процесс было одним из главных лозунгов премьера Армении Никола Пашиняна в последние два года. «Уверен, что от Пашиняна мы больше не услышим: «Карабах — это Армения». А также не услышим его заявления о том, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым руководством Нагорного Карабаха. Если такие заявления им будут сделаны, это будет означать, что он проявил неуважение и к посредникам, и к своей делегации, которая согласовала этот текст в Москве, и по существу он вновь подрывает переговорный процесс», — сказал азербайджанский президент РБК. При этом Алиев приветствовал бы включение Турции в переговоры по Нагорному Карабаху. По его словам, нынешний состав Минской группы не соответствует геополитическим реалиям.

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян итоги переговоров в Москве приветствовал, Пашинян их не комментировал.

Нарушение перемирия не является исключением из правил, особенно когда соглашение о прекращении огня заключается на фоне ожесточенных столкновений; в таких случаях всегда бывают нарушения, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Примеры Донбасса и других региональных конфликтов показывают, что сразу прекращения огня добиться сложно, говорит он. Вероятность соблюдения перемирия повышается, если есть двусторонняя политическая воля и осуществляются сопутствующие мероприятия типа разведения тяжелых вооружений или если устанавливаются какие-то механизмы взаимодействия военных, продолжает Кортунов.

Нынешняя ситуация осложняется тем, что нет уверенности, последует ли за прекращением огня политический диалог, так как позиции сторон по-прежнему далеки от сближения, указывает также Кортунов. По его мнению, Москва продолжит посредническую деятельность. Соблюдение режима прекращения огня Лавров 10 октября по телефону обсудил с коллегами из Еревана и Баку, а в воскресенье — с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 12 октября в Москве российский министр снова встретится с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.