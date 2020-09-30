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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе

Мир в Карабахе наступит, только если военнослужащие Армении покинут Карабах, заявил Ильхам Алиев. Если мирные усилия не приведут к успеху, Баку готов решить проблему военным путем
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ранеными военнослужащими заявил, что единственным условием прекращения боевых действий со стороны Баку является полный и немедленный вывод вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха. Слова главы государства передает Media.az.

«Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе», — заявил Алиев.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Накануне Алиев заявлял, что не видит возможности для переговоров с Ереваном по ситуации в Карабахе. Он объяснил это позицией самой Армении по статусу региона.

В разговоре с военнослужащими Алиев заявил, что ранее Азербайджан придерживался линии мирных переговоров только потому, что надеялся на возможность урегулирования конфликта мирным путем. «Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — подчеркнул он.

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Никол Пашинян накануне в эфире российского телевидения заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате Минской группы ОБСЕ. «Прежде всего нужно остановить насилие. Азербайджан должен принять формулу, что у карабахской проблемы нет военного решения», — заявлял он.

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Утром 27 сентября возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, обе стороны ввели военное положение. И Баку, и Ереван обвиняют друг друга в наступлении, атаках на мирных жителей и переброске наемников из Сирии. Армения утверждает, что в боевых действиях принимает участие и Турция, поддерживающая Азербайджан военными специалистами, наемниками и техникой — в том числе истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают.

Автор
Георгий Тадтаев
Армения Азербайджан
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