Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху из трех пунктов

Президенты призвали лидеров Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров

Местный житель возле разрушенного дома, Мартуни, Нагорный Карабах (Фото: EPA / Hayk Baghdasaryan / PHOTOLURE / ТАСС)

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Заявление состоит из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Макрон позвонил президенту России и они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.