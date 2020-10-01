Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху из трех пунктов
Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.
Заявление состоит из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.
«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ», — говорится в заявлении.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Макрон позвонил президенту России и они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.