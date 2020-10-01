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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин, Макрон и Трамп выпустили заявление по Карабаху из трех пунктов

Президенты призвали лидеров Армении и Азербайджана немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров
Местный житель возле разрушенного дома, Мартуни, Нагорный Карабах
Местный житель возле разрушенного дома, Мартуни, Нагорный Карабах (Фото: EPA / Hayk Baghdasaryan / PHOTOLURE / ТАСС)

Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Заявление состоит из трех пунктов. Президенты выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам.

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Макрон позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Макрон позвонил президенту России и они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией.

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Президенты отметили, что урегулировать вооруженный конфликт можно только политико-дипломатическими методами. Путин и Макрон рассмотрели конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате «минской группы» ОБСЕ, говорилось в сообщении о разговоре.

Российский и французский лидеры выразили готовность сделать совместное заявление сопредседателей «минской группы» (в ней также состоят США) в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния.

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Совбез ООН заявил о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе
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Военнослужащие армянской армии

Совет безопасности ООН 30 сентября призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. «Члены Совета Безопасности поддержали обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — заявил председатель Совбеза Абду Абарри по итогам закрытых консультаций.

Уже в день возобновления горячей фазы конфликта прекратить бои в Нагорном Карабахе призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщил его официальный представитель, Гутерриш планировал провести разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с вооруженным конфликтом.

Автор
Владислав Гордеев
Эмманюэль Макрон Дональд Трамп Владимир Путин заявление Нагорный Карабах
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