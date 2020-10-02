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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Пашинян назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Условием перемирия в Нагорном Карабахе станет уход Турции с Южного Кавказа. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете Globe and Mail.

«Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — приводит выдержку из интервью Aysor.

По словам премьера, Турция поощряет действия Азербайджана, направленные на то, чтобы вернуть себе Нагорный Карабах, и направляет в помощь Баку сирийских наемников.

Пашинян считает, что «террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана под эгидой Турции». «Как можно оставить население Нагорного Карабаха беззащитным против террористов и радикалов?» — заявил он.

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Никол Пашинян Нагорный Карабах Турция
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