Алиев назвал главный фактор перемирия в Нагорном Карабахе

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Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил он.

По его словам, главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану. «Что она (Армения) их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военными путем», — добавил Алиев.

Полное интервью с президентом Азербайджана смотрите завтра на телеканале РБК.