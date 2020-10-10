Главы МИД Армении и Азербайджана поговорили в Москве

Стороны смогли договориться о прекращении огня с 12:00 10 октября. После этого должен пройти обмен пленными и телами погибших в результате боевых столкновений

Фото: МИД РФ / ТАСС

В пятницу в Москве впервые с начала обострения боевых действий в Нагорном Карабахе встретились глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Джейхун Баграмов, посредником в их беседе выступал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча стала возможна после большой напряженной работы, которую провел со своими коллегами из Баку и Еревана президент Владимир Путин, сообщил журналистам его представитель Дмитрий Песков. После вечерних переговоров российский президент 8 октября выпустил заявление, в котором в очередной раз призвал «прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными».

Переговоры начались в половину пятого и продолжались более десяти часов. Как сообщил российский МИД, стороны договорились о прекращении огня с полудня 10 октября «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста».

При этом конкретные детали режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. После обмена пленными Азербайджан и Армения приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Карабахе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Боевые действия ведутся с 27 сентября. Столица непризнанного Нагорного Карабаха — Стапанакерт — почти ежедневно находится под обстрелом со стороны азербайджанской стороны. С начала боевых действий Путин пять раз говорил с премьером Армении Николом Пашиняном и по меньшей мере один раз с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В каждом из разговоров он призывал к прекращению огня, но призыв оставался призывом. Не действовали на стороны и совместные призывы Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.