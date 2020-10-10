Главы МИД Армении и Азербайджана поговорили в Москве

Почему стороны согласились встретиться
Представители МИД Армении и Азербайджана подчеркивали, что встреча министров является не переговорами, а только консультациями, цель которых обсуждение именно временного прекращения огня по гуманитарным соображениям. Представители Карабаха на встречу приглашены не были, как они не участвуют напрямую и в переговорном процессе под эгидой Минской группы ОБСЕ.
На готовность сторон к обсуждению прекращения огня могла оказать влияние ситуация на земле, в районе боевых действий. До четверга позиция Баку была непреклонной — никаких переговоров — напоминает Леонид Нерсисян, глава департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute (ARDI). На готовность к встрече, предполагает он, могло оказать влияние положение на южном направлении фронта в Нагорном Карабахе, в районе города Джебраил (находится в 20 км по прямой от линии разграничения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном). Представители НКР и Армении со среды сообщают о тяжелом положении азербайджанских военных там. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК говорил, что большое количество азербайджанских военных и техники были заманены туда Армией обороны НКР и понесли большие потери. Поэтому у азербайджанской стороны может стоять задача вызволить военных, попавшихся в этом районе, говорит Нерсисян. Азербайджанская сторона заверяет, что Джебраил уже несколько дней находится под контролем Баку.
Еще двумя вопросами для переговоров стали — обмен погибшими и пленными. Количество захваченных в плен никогда не сообщалось, обращает внимание Нерсисян.
«У азербайджанцев нет сил, чтобы одержать решительную победу, поэтому они вгрызаются в Карабах, в оборону армян понемногу. Отобрали кусочек в апреле 2018 года, сейчас тоже немного территорий было отвоевано вдоль иранской границы и на севере. С занятых позиций они не уйдут», — говорит директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Можно говорить, что Азербайджан достиг желаемого для себя ухудшения армянской позиции», — продолжает Пухов. Какой ценой это было достигнуто, пока сказать сложно. Со стороны Баку были серьезные потери в живой силе и технике, но у Азербайджана больше, чем у Армении, ресурсов для их пополнения, говорит эксперт. Если бы не было такого сильного влияния Турции, консультации и прекращение боевых действий произошли бы гораздо раньше, уверен Пухов. Участие Анкары в конфликте на стороне Баку оказало влияние и на решительность Азербайджана и в определенной степени ограничило действия России, говорит он.
В пятницу незадолго до переговоров министров президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к согражданам сообщил, что под контроль вернулись поселок Гадрут, а также села Чайлы, Юхары Гюзляк, Горазыллы, Гышлаг, Эфендилер, Сулейманлы и Сур. Гадрут расположен на юге зоны конфликта. Однако во время заявления президента российские журналисты фотографировались в Гадруте и сообщали, что он продолжает находиться под контролем армянских сил.
Незадолго до встречи министров Алиев и Пашинян заявили о готовности вернуться к переговорам. «От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав <...> Сейчас конфликт решается военным путем, затем — политическим», — сказал Алиев в пятницу в обращении к согражданам. Тем не менее к переговорам Баку готов, но они обречены, если глава МИД Армении скажет на переговорах в Москве, что «Карабах — это Армения». О том, что Карабах никогда не станет азербайджанским, особенно после нынешних боевых действий, Пашинян говорил не раз. Однако Армения независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана до сих пор не признала. Армянский премьер несколько раз с начала обострения говорил, что этот вопрос есть в повестке, но решения принято не было.