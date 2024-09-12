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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск приехавших с Украины в Курскую область журналистов

Сюжет
Военная операция на Украине
В розыск объявили украинских и западных журналистов, публиковавших репортажи из Курской области. ФСБ заводила дела о незаконном пересечении границы, по этой статье грозит до пяти лет заключения

Олеся Боровик
Диана&nbsp;Буцко
Наталья Нагорная
Николас&nbsp;Коннолли
Олеся Боровик
Диана&nbsp;Буцко
Наталья Нагорная
Николас&nbsp;Коннолли
Олеся Боровик
(Фото: МВД России)
Диана Буцко
(Фото: МВД России)
Наталья Нагорная
(Фото: МВД России)
Николас Коннолли
(Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск приезжавших в Курскую область через Украину иностранных журналистов. В базе розыска ведомства появились карточки журналисток украинского издания Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, корреспондентки украинского телеканала ТСН Кристины Нагорной, Ника Уолша из CNN, Николаса Конноли из Deutsche Welle (телеканал признан в России иноагентом), а также Стефани Баттистини и Симони Трайни из итальянского RAI.

Все журналисты стали фигурантами возбужденных ФСБ дел по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы), им грозит до пяти лет лишения свободы. Служба предупреждала, что журналистов объявят в международный розыск.

Они побывали в Курской области после начала вторжения украинских войск и опубликовали репортажи оттуда.

Австралийские журналисты въехали в Курскую область со стороны Украины
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Перед тем как ФСБ возбудила уголовные дела против итальянских журналисток, Rai отозвала их из России из соображений безопасности. МИД вызывал посла Италии Чечилию Пиччони и временную поверенную в делах США в России Стефани Уолш, им выразили протест в связи с поездками журналистов в Курскую область.

CNN заявил, что его корреспондент Уолш находился в Курской области по приглашению украинской стороны и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.

После возбуждения уголовных дел иностранные журналисты продолжили посещать Курскую область, приезжая со стороны Украины. Так, материалы оттуда публиковали американская газета The Washington Post, корреспондент американского портала The Daily Beast Том Матч, журналист британской газеты The Independent Аскольд Крушельницкий, Кэтрин Филп из британского The Times, Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг из австралийского ABC. В основном репортеры посещали город Суджа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 4 сентября заявила, что Москва фиксирует новые нарушения границы иностранными журналистами. «Естественно, все эти материалы мы отслеживаем, наши правоохранительные органы исследуют, как эти корреспонденты оказались на территории Российской Федерации, и по ним принимают соответствующие решения в рамках российского законодательства», — сказала она.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. 12 августа губернатор региона Алексей Смирнов доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. 12 сентября Минобороны сообщило о возвращении под контроль России десяти поселений. В области действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Оттуда вывозят жителей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
розыск МВД журналисты Курская область
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