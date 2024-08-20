В МИД вызвали дипломата США из-за журналистов в Курской области
МИД вызвал временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявил ей решительный протест из-за работы американских журналистов на территории Курской области, захваченной ВСУ. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Другой причиной вызова дипломата названы «появившиеся свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения» на территорию России. Это идет вразрез с утверждениями Вашингтона о непричастности к нападению ВСУ на Россию и доказывает вовлеченность США «в злонамеренные замыслы Зеленского», сочли в МИДе.
В ведомстве предупредили, что причастные будут привлечены к ответственности. Кроме того, Москва «четко дала понять» Холмс, что «все иностранные «специалисты» и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью» для российских военных.
На прошлой неделе ФСБ объявила о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении границы против итальянских журналистов телеканала Tg1 Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые приехали в Курскую область с украинскими военными и сняли репортаж из Суджи. Тогда же спецслужба заявила, что «проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение». Его репортаж из пункта пропуска на российско-украинской границе вышел на телеканале CNN.
Позднее газета The Washington Post опубликовала репортаж из Суджи, журналисты издания побывали в этом городе 17 августа в сопровождении украинских военных.
После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы изучают «фактологию в связи с действиями» американских журналистов в Курской области.
Перед тем как ФСБ возбудила против итальянских репортеров дело, Rai отозвала их из России из соображений безопасности. МИД вызывал посла Италии Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей протест из-за поездки Баттистини и Трайни в Суджу.
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