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Военная операция на Украине ,  
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Еще один британский журналист незаконно приехал в Курскую область

Репортер Independent Крушельницкий незаконно побывал в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Журналист британской газеты The Independent Аскольд Крушельницкий через Украину прибыл в Курскую область и опубликовал материал о поездке на сайте издания. Как утверждает редакция, The Independent сопровождала украинских военных на территории российского региона.

Крушельницкий рассказал, что он ехал вместе с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в состав транспортной колонны входили танки, БТР, компактные легкобронированные машины Humvees, грузовики снабжения, бензовозы, пикапы и внедорожники. На огромных транспортерах в Курскую область ввезли британские танки Challenger, американские боевые машины Stryker и Bradley, немецкие танки Leopard и другое, отметил репортер.

Крушельницкий приехал в город Суджу. В него приезжали и другие западные журналисты, в отношении которых российский МИД завел уголовные дела о незаконном пересечении границы.

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Так, среди фигурантов — журналист Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Коннолли и корреспондент украинского канала «1+1» Наталья Нагорная. Дела против них возбуждены по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса, всем грозит до пяти лет лишения свободы.

22 августа ФСБ сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по аналогичному обвинению. Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.

Россия осуждает западные страны за военную помощь Украине. Боевые действия между ВСУ и российской армией начались в Курской области 6 августа.

Теги
Суджа Великобритания Курская область The Independent
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