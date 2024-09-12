Минобороны сообщило об освобождении десяти курских населенных пунктов
Российские военные освободили десять населенных пунктов, сообщило Минобороны. Это стало результатом наступления за последние двое суток, уточнили в ведомстве.
Под контроль Москвы вернулись: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Накануне заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о переходе к российской стороне контроля над несколькими населенными пунктами в Курской области, не называя точное число.
Спустя шесть дней после прорыва ВСУ в Курской области, 12 августа, губернатор региона Алексей Смирнов докладывал президенту Владимиру Путину, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек.
Минобороны в сводке отчиталось об отражении двух контратак ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, а также о срыве попытки атаки в направлении Ольговки. Кроме того, были отражены четыре попытки прорыва украинско-российской границы в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
Российские военные нанесли также удары по украинским войскам как в Курской области, так и в граничащей с ней Сумской области Украины. За сутки, по оценкам российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли более 300 военных и 24 единицы бронетехники, включая пять танков. Всего за время боев в Курской области украинская сторона потеряла более 12,5 тыс. военных и 101 танк, подсчитали в Минобороны.
Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока ВСУ не будут «выкинуты» с российской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. То же признавал и Зеленский в начале сентября.
За последний месяц Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль ряда населенных пунктов на этом направлении. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.
Покровск (Красноармейск) расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса. Его стратегическое значение заключается в том, что это важнейший узел снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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