 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об освобождении десяти курских населенных пунктов

Минобороны: за двое суток освобождены 10 населенных пунктов в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Под контроль Москвы вернулись десять курских населенных пунктов, сообщает Минобороны. 12 августа губернатор Смирнов говорил, что под контролем ВСУ оказались 28 поселений
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные освободили десять населенных пунктов, сообщило Минобороны. Это стало результатом наступления за последние двое суток, уточнили в ведомстве.

Под контроль Москвы вернулись: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Накануне заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о переходе к российской стороне контроля над несколькими населенными пунктами в Курской области, не называя точное число.

Спустя шесть дней после прорыва ВСУ в Курской области, 12 августа, губернатор региона Алексей Смирнов докладывал президенту Владимиру Путину, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек.

Минобороны в сводке отчиталось об отражении двух контратак ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, а также о срыве попытки атаки в направлении Ольговки. Кроме того, были отражены четыре попытки прорыва украинско-российской границы в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Российские военные нанесли также удары по украинским войскам как в Курской области, так и в граничащей с ней Сумской области Украины. За сутки, по оценкам российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли более 300 военных и 24 единицы бронетехники, включая пять танков. Всего за время боев в Курской области украинская сторона потеряла более 12,5 тыс. военных и 101 танк, подсчитали в Минобороны.

Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. Карта
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом, пока ВСУ не будут «выкинуты» с российской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. То же признавал и Зеленский в начале сентября.

За последний месяц Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль ряда населенных пунктов на этом направлении. 19 августа в Покровске объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Покровск (Красноармейск) расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса. Его стратегическое значение заключается в том, что это важнейший узел снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Мужа блогера Елены Блиновской задержали в зоне военной операции

Павел Дуров начал сотрудничать с французскими следственными органами

ЦБ определился со сроками массового внедрения цифрового рубля

По Земле ударит облако солнечной плазмы

«Ромир» рассчитал российский «индекс бургера»

Умер журналист Николай Сванидзе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область Минобороны
Материалы по теме
Лавров заявил, что военные России выжимают украинских из Курской области
Политика
Антонов назвал бесцельной и провокационной атаку Киева на Курскую область
Политика
Алаудинов сообщил об уничтожении расчета «Баба-яга» в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперацииТехнологии и медиа, 16:28
Двух армян задержали во Внуково с 2,5 тыс. пачек нелегальных сигаретОбщество, 16:28
Индекс РТС впервые с 3 сентября опустился ниже 900 пунктовИнвестиции, 16:03
Как найти сильного руководителя продаж в b2b: три качества кандидатаPro, 15:50
В Швейцарии муж пытался избавиться от тела убитой жены с помощью блендераОбщество, 15:48
Бакальчуки не пришли в суд на бракоразводный процессОбщество, 15:44
Путин предложил отдельно встретиться с Моди на саммите БРИКСПолитика, 15:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской областиПолитика, 15:38
Европейский ЦБ во второй раз за три месяца понизил ставкуИнвестиции, 15:29
Где находятся освобожденные в Курской области населенные пункты. КартаПолитика, 15:26
Советник Моди прилетел к Путину с рассказом о встрече с ЗеленскимПолитика, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:15
Замглавы крымской Росгвардии арестовали по делу о превышении полномочийПолитика, 15:14
Что способствует развитию молодежного предпринимательстваНациональные проекты, 15:12