Rai отозвала снявших репортаж из Суджи журналистов
Итальянская телерадиокомпания Rai отозвала двух своих журналистов Стефани Баттистини и Симони Трайни из России из соображений безопасности перед тем, как ФСБ возбудила против них дело о незаконном пересечении границы в Курской области.
Решение временно вернуть корреспондента Tg1 Баттистини и оператора Трайни было принято «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту», подчеркнул генеральный директор Rai Роберто Серджио.
17 августа ФСБ объявила, что возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области». Журналисты приехали в Курскую область с украинскими военными и сняли репортаж из Суджи. Накануне МИД России вызвал посла Италии Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей протест из-за визита журналистов в Суджу.
Американский телеканал CNN также показал репортаж своего корреспондента Ника Уолша из пункта пропуска на российско-украинской границе. ФСБ заявила, что «проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение».
В МИДе заявили, что итальянские репортеры незаконно попали на территорию страны и, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», использовали свое пребывание «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Власти Украины называли целью операции усиление позиции на переговорах. Президент Владимир Путин пообещал дать Киеву достойный ответ и исключил диалог с властями Украины. «Ну, а о каких переговорах вообще может идти речь?», — сказал он 12 августа.
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