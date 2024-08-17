Rai отозвала снявших репортаж из Суджи журналистов

Генеральный директор Rai Роберто Серджио подчеркнул, что решение о возвращении журналистов в Италию было принято из соображений безопасности. ФСБ объявила о возбуждении против них дела о незаконном пересечении границы

Роберто Серджио (Фото: Maurizio D'Avanzo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Итальянская телерадиокомпания Rai отозвала двух своих журналистов Стефани Баттистини и Симони Трайни из России из соображений безопасности перед тем, как ФСБ возбудила против них дело о незаконном пересечении границы в Курской области.

Решение временно вернуть корреспондента Tg1 Баттистини и оператора Трайни было принято «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту», подчеркнул генеральный директор Rai Роберто Серджио.

17 августа ФСБ объявила, что возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области». Журналисты приехали в Курскую область с украинскими военными и сняли репортаж из Суджи. Накануне МИД России вызвал посла Италии Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей протест из-за визита журналистов в Суджу.

Американский телеканал CNN также показал репортаж своего корреспондента Ника Уолша из пункта пропуска на российско-украинской границе. ФСБ заявила, что «проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

В МИДе заявили, что итальянские репортеры незаконно попали на территорию страны и, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», использовали свое пребывание «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Власти Украины называли целью операции усиление позиции на переговорах. Президент Владимир Путин пообещал дать Киеву достойный ответ и исключил диалог с властями Украины. «Ну, а о каких переговорах вообще может идти речь?», — сказал он 12 августа.