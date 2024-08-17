ФСБ завела дело против журналистов из Италии после репортажа из Суджи

Речь идет о журналистах Симони Трайни и Стефани Баттистини с с телеканала TG1. Они приехали в Суджу на автомобиле украинских военных и сняли репортаж оттуда. После этого МИД вызвал итальянского посла

Стефани Баттистини (Фото: Vincenzo Landi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ФСБ возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини из-за незаконного пересечения границы в Курской области и съемки в Судже, сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ч. 3 ст. 322 УК, Трайни и Баттистини грозит до пяти лет лишения свободы.

«Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявила спецслужба. Телеканал CNN ранее опубликовал репортаж своего корреспондента из пункта пропуска на российско-украинской границе.

МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони после того, как итальянские журналисты приехали в Суджу с украинскими военными и сняли репортаж из города.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры незаконно попали на территорию России и, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», использовали свое пребывание на территории страны «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

Речь идет о журналистках с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Они сняли репортаж из Суджи. На российскую территорию Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских военных. В сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, репортеры поговорили с местными жителями.

РБК направил запрос в посольство Италии в России и в редакцию канала RAI News.