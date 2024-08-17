ФСБ завела дело против журналистов из Италии после репортажа из Суджи
ФСБ возбудила уголовное дело против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини из-за незаконного пересечения границы в Курской области и съемки в Судже, сообщается на сайте ведомства.
Дело заведено по ч. 3 ст. 322 УК, Трайни и Баттистини грозит до пяти лет лишения свободы.
«Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявила спецслужба. Телеканал CNN ранее опубликовал репортаж своего корреспондента из пункта пропуска на российско-украинской границе.
МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони после того, как итальянские журналисты приехали в Суджу с украинскими военными и сняли репортаж из города.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что репортеры незаконно попали на территорию России и, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», использовали свое пребывание на территории страны «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».
Речь идет о журналистках с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Они сняли репортаж из Суджи. На российскую территорию Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских военных. В сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, репортеры поговорили с местными жителями.
РБК направил запрос в посольство Италии в России и в редакцию канала RAI News.
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