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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, там остались около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км

Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ
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Под контролем украинских сил в Курской области находятся 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — добавил он.

По словам Смирнова, в подконтрольных ВСУ населенных пунктах находятся примерно 2 тыс. человек, о судьбе которых российским властям неизвестно. Глава региона отметил, что атаки ракетами и дронами увеличились «в разы»: в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе 10 детей, рассказал он.

Из шести приграничных районов (из Суджанского и Кореневского районов — полностью; в четырех определена зона в 10 км) и двух граничащих с Курской атомной электростанцией (Большесолдатский и Льговский) организовано переселение жителей, всего меры затронут около 180 тыс. человек, уже выехали 121 тыс., сообщил Смирнов.

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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны России, за время боев украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка и пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ведомство не раз за последние дни отчитывалось о предотвращении попыток прорыва ВСУ вглубь Курской области.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В российском МИДе обещали жесткий ответ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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