CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую Суджу

16 августа был показан репортаж журналиста CNN Уолша из Суджи. ФСБ обвиняет его в незаконном пересечении границы. Телеканал сообщил, что репортер был приглашен туда украинским правительством

Суджа (Фото: Yan Dobronosov / Reuters)

Журналист CNN Ник Уолш, снявший репортаж из Суджи Курской области, находился там по приглашению властей Украиной и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву, говорится в заявлении американского телеканала.

«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими журналистами из разных стран в сопровождении украинских военных осмотреть территорию, которую они недавно оккупировали. Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», — сказано в заявлении.

Репортаж Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и в сам город, в том числе можно увидеть разрушенные гражданские здания и военную технику. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов. Также в репортаже были показаны оставшиеся в Судже мирные жители, которые прячутся в подвале.

ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы).

Помимо CNN, в Судже были итальянские журналисты — Стефания Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). На территорию России Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских вооруженных сил. В их сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, журналисты поговорили с местными жителями.

МИД 16 августа выразил протест послу Италии в России Чечилию Пиччони из-за действий съемочной группы TG1. Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что ситуацией дальше будут заниматься правоохранительные органы.