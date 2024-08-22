CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую Суджу
Журналист CNN Ник Уолш, снявший репортаж из Суджи Курской области, находился там по приглашению властей Украиной и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву, говорится в заявлении американского телеканала.
«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими журналистами из разных стран в сопровождении украинских военных осмотреть территорию, которую они недавно оккупировали. Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», — сказано в заявлении.
Репортаж Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и в сам город, в том числе можно увидеть разрушенные гражданские здания и военную технику. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов. Также в репортаже были показаны оставшиеся в Судже мирные жители, которые прячутся в подвале.
ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы).
Помимо CNN, в Судже были итальянские журналисты — Стефания Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). На территорию России Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских вооруженных сил. В их сюжете были показаны разбитая техника и кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, журналисты поговорили с местными жителями.
МИД 16 августа выразил протест послу Италии в России Чечилию Пиччони из-за действий съемочной группы TG1. Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что ситуацией дальше будут заниматься правоохранительные органы.
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